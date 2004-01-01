Crafty Controllerは、単一のダッシュボードからMinecraft JavaおよびBedrockサーバーを管理するためのオープンソースのウェブGUIです。SSHセッションやスクリーンタブを切り替える手間を省き、サーバーごとのライブコンソール、組み込みのファイルマネージャー、スケジュールされたタスク、ワンクリックバックアップを提供します。これらすべては、マルチユーザーのロールベースアクセスを備えたクリーンなウェブインターフェースにまとめられています。

VPSでCraftyをセルフホストすることで、ワールド、プラグイン設定、プレイヤーデータの完全な所有権を、ご自身で管理するハードウェア上で保持できます。ブラウザを離れることなく、バニラ、Paper、Spigot、Forge、Bedrockといった人気のあるjarタイプから新しいサーバーを立ち上げることができ、きめ細かな権限を使用して友人やモデレーターと範囲を限定した管理を共有できます。