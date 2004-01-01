1クリックインストールによるCrafty Controllerのデプロイ
1つのダッシュボードから、複数のMinecraft Java版およびBedrock版サーバーの作成、設定、運用ができるウェブベースのコントロールパネルです。
Crafty Controller向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Crafty Controllerの活用例
Crafty Controllerは、単一のダッシュボードからMinecraft JavaおよびBedrockサーバーを管理するためのオープンソースのウェブGUIです。SSHセッションやスクリーンタブを切り替える手間を省き、サーバーごとのライブコンソール、組み込みのファイルマネージャー、スケジュールされたタスク、ワンクリックバックアップを提供します。これらすべては、マルチユーザーのロールベースアクセスを備えたクリーンなウェブインターフェースにまとめられています。
VPSでCraftyをセルフホストすることで、ワールド、プラグイン設定、プレイヤーデータの完全な所有権を、ご自身で管理するハードウェア上で保持できます。ブラウザを離れることなく、バニラ、Paper、Spigot、Forge、Bedrockといった人気のあるjarタイプから新しいサーバーを立ち上げることができ、きめ細かな権限を使用して友人やモデレーターと範囲を限定した管理を共有できます。
Crafty Controllerの主な機能
マルチサーバー制御
単一のダッシュボードから、複数のMinecraft Java版およびBedrock版サーバーを並行して起動、監視、運用できます。
「ウェブベースコンソール」
ライブサーバーログをストリーミングし、ブラウザからコマンドを送信できます。検索可能な履歴と、サーバーごとの色分けされた出力が利用可能です。
「予定タスク」
バックアップ、再起動、コマンド実行をcron形式のスケジュールで自動化し、手動での介入なしにサーバーを健全に保ちます。
「ロールベースのアクセス」
モデレーターやコミュニティメンバーが、ルート権限や機密性の高い認証情報なしでサーバーの運用を支援できるよう、範囲限定の権限を持つユーザーを定義します。
ファイルマネージャー
SSHやSFTPクライアントを使用することなく、ブラウザで直接、サーバーファイル（ワールド、プラグイン、設定ファイルなど）を閲覧、編集、アップロード、ダウンロードできます。
HostingerでCrafty Controllerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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