1クリックインストールでのFilestashのデプロイ
セルフホスト型ウェブファイルマネージャーは、ブラウザからFTP、S3、SFTP、WebDAV、Git、その他20以上のストレージバックエンドにアクセスできます。
Filestash向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Filestashの活用例
Filestashは、オープンソースでストレージに依存しないファイル管理プラットフォームであり、FTP、SFTP、S3、WebDAV、Git、SMB、Google Drive、Dropboxなど、20以上のプロトコルを介してファイルにアクセスするためのクリーンなブラウザインターフェースを提供します。各ストレージシステムに個別のクライアントを維持する代わりに、Filestashはそれらを単一の直感的なウェブインターフェースの下に統合します。
独自のVPSでFilestashをセルフホストすることで、ストレージの認証情報とファイル転送を完全に管理下に置き、サブスクリプション料金やサードパーティへの依存は一切ありません。既に使用している任意のストレージに接続し、認証を設定して、チームとアクセスを共有できます。
Filestashの主な機能
20年以上ストレージバックエンド
クライアントを切り替えることなく、単一の統合インターフェースからFTP、SFTP、S3、WebDAV、Git、SMB、Google Drive、Dropboxなどに接続できます。
複数のアクセスプロトコル
ウェブUI、SFTPゲートウェイ、WebDAV、またはS3互換APIを介してファイルにアクセスできます。これにより、Filestashを既存のツールやワークフローと連携させることが可能になります。
ブラウザ内ドキュメント編集
オプションのCollabora Online連携機能を使用すれば、ブラウザで直接オフィス文書を編集できます。デスクトップアプリやファイルのダウンロードは不要です。
プラグインアーキテクチャ
Filestashは、特殊なファイルビューア、認証バックエンド、ストレージコネクタ、ワークフロー自動化のためのプラグインで拡張できます。
AI搭載検索
スマート検索とインテリジェントフォルダーにより、接続されているすべてのストレージバックエンドにあるファイルを素早く見つけることができます。
HostingerでFilestashを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。