Filestashは、オープンソースでストレージに依存しないファイル管理プラットフォームであり、FTP、SFTP、S3、WebDAV、Git、SMB、Google Drive、Dropboxなど、20以上のプロトコルを介してファイルにアクセスするためのクリーンなブラウザインターフェースを提供します。各ストレージシステムに個別のクライアントを維持する代わりに、Filestashはそれらを単一の直感的なウェブインターフェースの下に統合します。

独自のVPSでFilestashをセルフホストすることで、ストレージの認証情報とファイル転送を完全に管理下に置き、サブスクリプション料金やサードパーティへの依存は一切ありません。既に使用している任意のストレージに接続し、認証を設定して、チームとアクセスを共有できます。