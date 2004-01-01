Giteaの1クリックデプロイ
リポジトリ、課題追跡、チームコラボレーションツールを備えた軽量なセルフホスト型Gitプラットフォームです。
Gitea向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Giteaの活用例
Giteaは、大規模なDevOpsプラットフォームのようなオーバーヘッドなしに、チームがプライベートなコードを管理できる軽量なオープンソースのGitホスティングプラットフォームです。クリーンなWebインターフェースを通じて、リポジトリ管理、プルリクエスト、課題追跡、コードレビュー、SSHアクセスを提供し、控えめなサーバーリソースでも快適に動作します。
VPSでGiteaをセルフホストすることは、ソースコードと共同作業データが、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されることを意味します。このデプロイは、信頼性の高いデータ永続性のためにGiteaとMySQLデータベースを組み合わせ、開発者が標準的なGitワークフローを使用してプッシュおよびプルできるように、SSHポートフォワーディングを含んでいます。
Giteaの主な機能
リポジトリ管理
あらゆる規模のチームに対応する、ブランチ保護、マージリクエスト、コードレビューワークフローを備えた完全なGitリポジトリホスティングです。
課題管理
コードと並行して作業を整理するための、ラベル、マイルストーン、プロジェクトボードを備えた組み込みの課題トラッカーです。
SSHとHTTPSアクセス
開発者は、既存のGitツールを使用して、ワークフローを変更することなく、SSHまたはHTTPS経由でプッシュおよびプルできます。
ウェブフックとCI/CD
Webhookサポートと人気のCI/CDシステムとの連携により、自動テストおよびデプロイメントパイプラインが可能になります。
軽量フットプリント
Giteaは小規模なサーバーでも効率的に動作するため、パフォーマンスを犠牲にすることなく、控えめなVPSにデプロイすることが実用的です。
HostingerでGiteaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。