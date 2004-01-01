Giteaは、大規模なDevOpsプラットフォームのようなオーバーヘッドなしに、チームがプライベートなコードを管理できる軽量なオープンソースのGitホスティングプラットフォームです。クリーンなWebインターフェースを通じて、リポジトリ管理、プルリクエスト、課題追跡、コードレビュー、SSHアクセスを提供し、控えめなサーバーリソースでも快適に動作します。

VPSでGiteaをセルフホストすることは、ソースコードと共同作業データが、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されることを意味します。このデプロイは、信頼性の高いデータ永続性のためにGiteaとMySQLデータベースを組み合わせ、開発者が標準的なGitワークフローを使用してプッシュおよびプルできるように、SSHポートフォワーディングを含んでいます。