ワンクリックインストールでのGravデプロイ
Markdownファイル、Twigテンプレート、プラグインエコシステムのみで動作する、データベース不要の高速でモダンなフラットファイルCMSです。
Grav向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Gravの活用例
Gravは、すべてのコンテンツをファイルシステム上のMarkdownファイルとして保存し、データベースを完全に不要にするモダンなフラットファイルCMSです。PHPとTwigテンプレートで構築されており、ファイルベースのキャッシュによる高速なページ読み込み、技術者ではない編集者向けの組み込み管理パネル、そしてフォーム、SEO、検索、多言語コンテンツ用の300以上のプラグインを提供しています。
VPSでGravをセルフホストすることは、バックアップがフォルダのコピーと同じくらい簡単であり、バージョン管理はGitによってネイティブに処理され、データベース接続の制限、クエリチューニングの悩み、個別のバックアップジョブがないことを意味します。— あなたが管理するハードウェア上でファイルとアプリケーションが実行されるだけです。
Gravの主な機能
データベース不要
すべてのコンテンツはMarkdownファイルとして存在するため、一般的なサイトのワークロードにおいて、データベースのセットアップ、コネクションプーリング、またはクエリの最適化が不要になります。
「組み込み管理パネル」
コマンドラインに触れたり、ファイルを直接編集したりすることなく、洗練されたウェブインターフェースを通じて、ページ、テーマ、プラグイン、ユーザーアカウントを管理します。
充実したプラグインエコシステム
300以上のプラグインが、フォーム、多言語対応、検索、SEO、画像最適化などに対応しており、管理パネルからワンクリックでインストールできます。
Gitフレンドリーなコンテンツ
ファイルベースのアーキテクチャにより、サイト全体（コンテンツ、設定、コード）をGitで追跡し、自動デプロイと変更履歴の管理が可能になります。
Twig テンプレート
強力なコンテンツAPI、タクソノミーシステム、メディアパイプラインにアクセスできるTwigテンプレートエンジンを使用して、完全にカスタマイズされたテーマを構築できます。
HostingerでGravを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。