Gravは、すべてのコンテンツをファイルシステム上のMarkdownファイルとして保存し、データベースを完全に不要にするモダンなフラットファイルCMSです。PHPとTwigテンプレートで構築されており、ファイルベースのキャッシュによる高速なページ読み込み、技術者ではない編集者向けの組み込み管理パネル、そしてフォーム、SEO、検索、多言語コンテンツ用の300以上のプラグインを提供しています。

VPSでGravをセルフホストすることは、バックアップがフォルダのコピーと同じくらい簡単であり、バージョン管理はGitによってネイティブに処理され、データベース接続の制限、クエリチューニングの悩み、個別のバックアップジョブがないことを意味します。— あなたが管理するハードウェア上でファイルとアプリケーションが実行されるだけです。