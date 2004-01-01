ArangoDBは、オープンソースのネイティブマルチモデルデータベースであり、グラフ、ドキュメント、キーバリューデータを単一のエンジン内で処理します。特定のデータモデルに縛られる専門データベースとは異なり、ArangoDBはAQL（ArangoDBクエリ言語）を使用して単一のクエリで複数のモデルを組み合わせることができ、異なるデータ型のために個別のシステムを維持するオーバーヘッドを排除します。

ArangoDBをセルフホストすることで、ライセンス料や使用制限なしに、データ、スキーマ、パフォーマンスチューニングを完全に制御できます。その組み込みウェブインターフェースは、追加のツールなしで、視覚的なグラフ探索、クエリ実行、コレクション管理、サーバー監視を提供します。