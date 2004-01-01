1クリックインストールでのArangoDBデプロイ
単一の統合クエリ言語で、グラフ、ドキュメント、キーバリューデータに対応したネイティブマルチモデルデータベースです。
ArangoDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ArangoDBの活用例
ArangoDBは、オープンソースのネイティブマルチモデルデータベースであり、グラフ、ドキュメント、キーバリューデータを単一のエンジン内で処理します。特定のデータモデルに縛られる専門データベースとは異なり、ArangoDBはAQL（ArangoDBクエリ言語）を使用して単一のクエリで複数のモデルを組み合わせることができ、異なるデータ型のために個別のシステムを維持するオーバーヘッドを排除します。
ArangoDBをセルフホストすることで、ライセンス料や使用制限なしに、データ、スキーマ、パフォーマンスチューニングを完全に制御できます。その組み込みウェブインターフェースは、追加のツールなしで、視覚的なグラフ探索、クエリ実行、コレクション管理、サーバー監視を提供します。
ArangoDBの主な機能
マルチモデルクエリ
複数のデータベースを結合することなく、単一のAQLステートメントでグラフ、ドキュメント、キーバリューデータをまとめてクエリできます。
グラフ探索
最短経路、k-最短経路、パターンマッチングなどのネイティブグラフアルゴリズムを使用し、数百万の接続されたノード間の関係をたどります。
「内蔵Web UI」
ポート8529でブラウザからアクセス可能なダッシュボードから、コレクションを管理し、クエリを実行し、グラフを視覚化し、サーバーのパフォーマンスを監視できます。
柔軟なスキーマ
スキーマレスなJSONドキュメントを保存したり、コレクションごとに構造を適用したりすることで、マイグレーションなしで変化するデータ要件に適応できます。
「AQL 力」
ArangoDBクエリ言語は、グラフトラバーサル、ドキュメントフィルタリング、および集計を、SQLに近い表現力豊かで読みやすい構文で組み合わせます。
HostingerでArangoDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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