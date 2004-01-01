1クリックインストールによるJumpServerデプロイ
すべてのインフラストラクチャに対するSSH、RDP、データベースへのアクセスを一元管理するためのオープンソース特権アクセス管理プラットフォームです。
JumpServer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
JumpServerの活用例
JumpServerは、オープンソースの特権アクセス管理（PAM）プラットフォームであり、すべてのインフラ資産（サーバー、データベース、Kubernetesクラスター、ネットワークデバイス）へのアクセスを一元的に管理するゲートウェイを提供します。SSHキーを配布したり、パスワードを直接共有したりする代わりに、チームはJumpServerを介して認証を行います。JumpServerは、すべての接続をプロキシし、すべてのアクティビティをログに記録し、監査およびコンプライアンス目的でセッションを記録します。アクセスは、ロールベースの権限とオプションの承認ワークフローによって管理されます。
JumpServerをセルフホストすることで、すべてのセッション記録、アクセスログ、および保存された認証情報を自社のインフラストラクチャ内に保持できます。これは、SOX、PCI-DSS、ISO 27001などのコンプライアンスフレームワークにとって不可欠であり、これらのフレームワークは、監査証跡と、機密システムへのアクセスが制御および監視されていることの証明を要求します。
JumpServerの主な機能
「集中型アクセスゲートウェイ」
すべてのSSH、RDP、VNC、およびデータベース接続を、単一の監査済みプロキシを介してルーティングし、エンジニアへの直接的な認証情報漏洩を排除します。
セッション記録と再生
すべての特権セッションは記録され、ブラウザで再生可能です。これにより、セキュリティチームはすべてのインフラストラクチャアクティビティの完全なフォレンジック証跡を得ることができます。
ロールベースのアクセス制御
きめ細かな権限と期限付きの承認ワークフローにより、ユーザーに特定のアセットへのアクセスを付与します。これにより、認証情報が直接共有されることはありません。
マルチプロトコル対応
SSH経由のLinuxサーバー、RDPまたはVNC経由のWindowsマシン、リレーショナルデータベース、Kubernetesクラスター、およびネットワークデバイスを単一のプラットフォームから管理します。
組み込み認証情報ボールト
認証情報を自動的に保存、ローテーション、プッシュすることで、ユーザーは基盤となるパスワードを知ることなくJumpServerを介して接続できます。
HostingerでJumpServerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。