JumpServerは、オープンソースの特権アクセス管理（PAM）プラットフォームであり、すべてのインフラ資産（サーバー、データベース、Kubernetesクラスター、ネットワークデバイス）へのアクセスを一元的に管理するゲートウェイを提供します。SSHキーを配布したり、パスワードを直接共有したりする代わりに、チームはJumpServerを介して認証を行います。JumpServerは、すべての接続をプロキシし、すべてのアクティビティをログに記録し、監査およびコンプライアンス目的でセッションを記録します。アクセスは、ロールベースの権限とオプションの承認ワークフローによって管理されます。

JumpServerをセルフホストすることで、すべてのセッション記録、アクセスログ、および保存された認証情報を自社のインフラストラクチャ内に保持できます。これは、SOX、PCI-DSS、ISO 27001などのコンプライアンスフレームワークにとって不可欠であり、これらのフレームワークは、監査証跡と、機密システムへのアクセスが制御および監視されていることの証明を要求します。