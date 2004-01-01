ワンクリックインストールでJitsuのデプロイ
製品イベントを捕捉し、それらをリアルタイムでデータウェアハウス、マーケティングツール、APIにストリーミングするオープンソースの顧客データプラットフォームです。
Jitsu向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Jitsuの活用例
Jitsuは、Segmentのセルフホスト型代替としてエンジニア向けに構築されたオープンソースのカスタマーデータプラットフォームです。ネイティブSDKを通じて製品およびウェブサイトのイベントをキャプチャし、サーバーレスJavaScript関数で処理し、その結果をデータウェアハウス、マーケティングツール、カスタムHTTPエンドポイントにサブ秒のレイテンシーで転送します。
VPSでJitsuをセルフホストすることで、すべてのイベントペイロード、顧客識別子、パイプライン構成を独自のインフラストラクチャに保持できます。イベントごとの料金、MTU制限、ベンダーロックインはありません。このデプロイメントは、Jitsuの完全なイベントパイプライン（コンソール、インジェスト、ローター、バルカー）をPostgreSQL、ClickHouse、MongoDB、Redpandaとバンドルし、単一のComposeスタックで本番環境に対応したCDPを提供します。
Jitsuの主な機能
リアルタイムイベントストリーミング
捕捉したイベントを数秒以内にデータウェアハウスやSaaSの宛先に転送し、ライブダッシュボード、オーディエンス、プロダクトアナリティクスを強化します。
ネイティブウェアハウス宛先
Snowflake、BigQuery、Redshift、ClickHouse、Postgres、S3にイベントを直接ロードします。スキーマ管理機能が組み込まれているため、個別のETLツールは不要です。
JavaScript 関数
イベントが送信先に到達する前に、サーバーサイドで実行されるカスタムJavaScript関数を使用して、イベントをフィルタリング、エンリッチ、再形成します。
「ソースコネクタ」
SingerおよびAirbyteコネクタを使用して、データベース、SaaS API、ファイルからデータを取得し、リアルタイムストリームと並行してバッチインジェストを行います。
「ユーザープロファイルストレージ」
クロスデバイスのID解決、セグメンテーション、パーソナライゼーションのユースケース向けに、MongoDBで統合された訪問者およびユーザープロファイルを維持します。
セルフホスト型プライバシー
顧客イベントデータ、識別子、およびPIIを独自のVPS内に保持します — Jitsuは決して外部に情報を送信せず、データパイプラインにサードパーティベンダーを追加しません。
HostingerでJitsuを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。