Jitsuは、Segmentのセルフホスト型代替としてエンジニア向けに構築されたオープンソースのカスタマーデータプラットフォームです。ネイティブSDKを通じて製品およびウェブサイトのイベントをキャプチャし、サーバーレスJavaScript関数で処理し、その結果をデータウェアハウス、マーケティングツール、カスタムHTTPエンドポイントにサブ秒のレイテンシーで転送します。

VPSでJitsuをセルフホストすることで、すべてのイベントペイロード、顧客識別子、パイプライン構成を独自のインフラストラクチャに保持できます。イベントごとの料金、MTU制限、ベンダーロックインはありません。このデプロイメントは、Jitsuの完全なイベントパイプライン（コンソール、インジェスト、ローター、バルカー）をPostgreSQL、ClickHouse、MongoDB、Redpandaとバンドルし、単一のComposeスタックで本番環境に対応したCDPを提供します。