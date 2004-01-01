LobeChatは、洗練されたオープンソースのAIチャットフレームワークで、GitHubで75,000以上のスターを獲得しています。ChatGPTのような体験を提供しながら、選択した任意のLLMプロバイダーに接続できます。OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Mistral、Groq、Ollamaなど、数十ものプロバイダーをサポートしており、会話管理、プラグイン、ファイルアップロード、音声サポートを備えた単一の統合インターフェースからすべて利用可能です。

LobeChatをセルフホストすることで、APIキーは自身のインフラストラクチャ上に保持され、会話データがサードパーティプラットフォームによってログに記録されることはなく、アクセスコードによってインスタンスのプライバシーが保たれます。軽量なクライアントオンリーアーキテクチャはデータベースを必要とせず、同じVPS上で他のサービスと並行して効率的に動作します。