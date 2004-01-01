LobeChatの1クリック導入
現代的なオープンソースのAIチャットインターフェースで、OpenAI、Anthropic、Ollama、その他20以上のLLMプロバイダーをサポートしています。
LobeChat向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LobeChatの活用例
LobeChatは、洗練されたオープンソースのAIチャットフレームワークで、GitHubで75,000以上のスターを獲得しています。ChatGPTのような体験を提供しながら、選択した任意のLLMプロバイダーに接続できます。OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Mistral、Groq、Ollamaなど、数十ものプロバイダーをサポートしており、会話管理、プラグイン、ファイルアップロード、音声サポートを備えた単一の統合インターフェースからすべて利用可能です。
LobeChatをセルフホストすることで、APIキーは自身のインフラストラクチャ上に保持され、会話データがサードパーティプラットフォームによってログに記録されることはなく、アクセスコードによってインスタンスのプライバシーが保たれます。軽量なクライアントオンリーアーキテクチャはデータベースを必要とせず、同じVPS上で他のサービスと並行して効率的に動作します。
LobeChatの主な機能
20以上のLLMプロバイダー
OpenAI、Anthropic、Google、Mistral、Ollamaなどのサービスに、アプリを切り替えたり、個別のインターフェースを管理したりすることなく接続できます。
プラグインエコシステム
内蔵のプラグインシステムを通じて、ウェブ検索、コード実行、画像生成、その他の機能でチャットを拡張できます。
「ファイル＆ビジョンサポート」
会話内で直接、視覚対応モデルによる分析のためにドキュメントや画像をアップロードします。
カスタムのAIアシスタント
特定のタスクやワークフロー向けに、カスタマイズされたシステムプロンプトとモデルパラメータを使用して、再利用可能なAIペルソナを作成します。
音声インタラクション
接続されたLLMプロバイダーと、テキスト読み上げおよび音声認識を使用してハンズフリーで会話できます。
HostingerでLobeChatを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。