MindsDBの1クリックインストール
標準SQLを使用して、データベースから機械学習モデルを構築・クエリできるAIプラットフォームです。
MindsDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MindsDBの活用例
MindsDBは、SQLを通じて既存のデータベースインフラストラクチャに機械学習を直接組み込むオープンソースのAIプラットフォームです。個別のMLパイプラインを構築する代わりに、PostgreSQL、MySQL、MongoDBのデータに対して標準的なSQL構文で予測モデルを作成、トレーニング、クエリできます。AutoML、時系列予測、分類、そしてOpenAI、Hugging Face、その他のAIプロバイダーとの連携をサポートしています。
独自のVPSにMindsDBをデプロイすることで、トレーニングデータとモデルアーティファクトをインフラストラクチャ内に保持し、モデルトレーニング専用のリソースを提供し、予測ごとのクラウドコストを排除します。これにより、AIをデータチームが予測可能な固定コストで利用できるようになります。
MindsDBの主な機能
SQLベースML
標準SQLを使用して機械学習モデルを作成およびクエリできます — Pythonフレームワークや個別のMLパイプラインは不要です。
「AutoMLエンジン」
自動化された特徴量エンジニアリングとモデル選択により、高精度な予測モデルを展開するために必要な専門知識が削減されます。
複数データベースのサポート
PostgreSQL、MySQL、MongoDBなどに接続し、既存の運用データで直接モデルをトレーニングします。
AIモデル統合
OpenAI、Hugging Face、およびその他のプロバイダーを統合し、SQL経由でGPTを活用したNLPおよびカスタムAI機能を追加します。
時系列予測
専門的なML知識がなくても、需要予測、異常検知、在庫予測モデルを構築できます。
HostingerでMindsDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。