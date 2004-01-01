MindsDBは、SQLを通じて既存のデータベースインフラストラクチャに機械学習を直接組み込むオープンソースのAIプラットフォームです。個別のMLパイプラインを構築する代わりに、PostgreSQL、MySQL、MongoDBのデータに対して標準的なSQL構文で予測モデルを作成、トレーニング、クエリできます。AutoML、時系列予測、分類、そしてOpenAI、Hugging Face、その他のAIプロバイダーとの連携をサポートしています。

独自のVPSにMindsDBをデプロイすることで、トレーニングデータとモデルアーティファクトをインフラストラクチャ内に保持し、モデルトレーニング専用のリソースを提供し、予測ごとのクラウドコストを排除します。これにより、AIをデータチームが予測可能な固定コストで利用できるようになります。