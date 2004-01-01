ArcadeDBは、多様なデータモデルにおいて究極のパフォーマンスを実現するために構築された、オープンソースのマルチモデルデータベースエンジンです。グラフ、ドキュメント、リレーショナル構造のいずれかを選択することを強制するシングルモデルデータベースとは異なり、ArcadeDBはこれらすべてをネイティブに処理します。単一のエンジン内で、グラフリレーションシップ、ドキュメントコレクション、キーバリューペア、時系列、ベクトル埋め込み、地理空間データを完全にACID準拠で保存およびクエリします。

OrientDBの創設者によって作成されたArcadeDBは、ガベージコレクションを最小限に抑えるように最適化された低レベルのJavaで構築されており、毎秒数百万のレコード操作を可能にします。組み込みのArcadeDB Studioウェブインターフェースは、クエリ実行、スキーマ管理、およびグラフの視覚化を提供します。デプロイ後に別途クライアントツールは必要ありません。