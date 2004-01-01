ワンクリックインストールでのArcadeDBデプロイ
1つのエンジンで、グラフ、ドキュメント、キーバリュー、時系列、ベクトルデータをサポートする高性能マルチモデルデータベースです。
ArcadeDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ArcadeDBの活用例
ArcadeDBは、多様なデータモデルにおいて究極のパフォーマンスを実現するために構築された、オープンソースのマルチモデルデータベースエンジンです。グラフ、ドキュメント、リレーショナル構造のいずれかを選択することを強制するシングルモデルデータベースとは異なり、ArcadeDBはこれらすべてをネイティブに処理します。単一のエンジン内で、グラフリレーションシップ、ドキュメントコレクション、キーバリューペア、時系列、ベクトル埋め込み、地理空間データを完全にACID準拠で保存およびクエリします。
OrientDBの創設者によって作成されたArcadeDBは、ガベージコレクションを最小限に抑えるように最適化された低レベルのJavaで構築されており、毎秒数百万のレコード操作を可能にします。組み込みのArcadeDB Studioウェブインターフェースは、クエリ実行、スキーマ管理、およびグラフの視覚化を提供します。デプロイ後に別途クライアントツールは必要ありません。
ArcadeDBの主な機能
マルチモデルデータエンジン
ツールを切り替えたり、個別のストアを同期したりすることなく、単一のデータベース内でグラフ、ドキュメント、キーバリュー、時系列、ベクトルデータを保存およびクエリできます。
7つのクエリ言語
SQL、Cypher、Apache Gremlin、GraphQL、MongoDB Query Language、PromQL、または Redis プロトコルを使用してクエリを実行します。データモデルに合った言語をご利用ください。
ArcadeDB スタジオ
外部クライアントツールなしで、クエリの実行、スキーマの管理、グラフデータの視覚化、およびデータベースの管理を行うための組み込みウェブインターフェースです。
ベクトル類似検索
運用データと合わせて、AIおよび機械学習ワークロード向けのネイティブベクトル埋め込みストレージと類似度検索。
ACIDの大規模化
完全なACID準拠のトランザクションが、組み込みのRaspberry Piデプロイメントからマルチノードクラスターまで、1秒あたり数百万件のレコードを処理します。
HostingerでArcadeDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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