Zulipの1クリックインストールによるデプロイ
整理されたトピックのスレッド機能を備え、集中型で非同期のチームコミュニケーション向けに構築されたオープンソースのチームチャットプラットフォームです。
Zulip向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Zulipの活用例
Zulipは、すべての会話をチャンネル内のトピックに整理する強力なオープンソースのチームチャットプラットフォームであり、フラットチャンネルツールとは根本的に異なります。区別のないメッセージの流れではなく、各会話は名前付きのトピックに属します。これにより、チームメンバーは選択的に情報を確認し、非同期で応答し、際限なくスクロールすることなく過去の決定を見つけることができます。
独自のVPSでZulipをセルフホストすることで、チームはコミュニケーションデータ、メッセージ履歴、およびインテグレーションを完全に制御できます。Zulipは、開発ツールや生産性ツールとの100以上のインテグレーションをサポートしており、すべての主要プラットフォーム向けにネイティブのモバイルアプリとデスクトップアプリを提供しています。
Zulipの主な機能
「トピックスレッド」
すべてのメッセージは、チャンネル内の名前付きトピックに属し、大量のメッセージを扱うチームでも会話を整理し、追跡しやすく保ちます。
強力な全文検索
メッセージ履歴全体を検索し、ファイルやリンクを含め、過去の会話や決定を瞬時に見つけ出すことができます。
100以上の連携
GitHub、Jira、PagerDuty、Grafana、Sentry などとのネイティブ連携により、コンテキストをチームチャネルに直接提供します。
ネイティブアプリ
iOSおよびAndroid向けモバイルアプリ、さらにWindows、macOS、Linux向けデスクトップアプリが、あらゆるデバイスでチームのつながりを維持します。
キーボード操作のワークフロー
包括的なキーボードショートカットと、集中を妨げないインターフェースにより、パワーユーザーはマウスを一切使わずにメッセージを操作し、返信できます。
HostingerでZulipを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。