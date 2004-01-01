Zulipは、すべての会話をチャンネル内のトピックに整理する強力なオープンソースのチームチャットプラットフォームであり、フラットチャンネルツールとは根本的に異なります。区別のないメッセージの流れではなく、各会話は名前付きのトピックに属します。これにより、チームメンバーは選択的に情報を確認し、非同期で応答し、際限なくスクロールすることなく過去の決定を見つけることができます。

独自のVPSでZulipをセルフホストすることで、チームはコミュニケーションデータ、メッセージ履歴、およびインテグレーションを完全に制御できます。Zulipは、開発ツールや生産性ツールとの100以上のインテグレーションをサポートしており、すべての主要プラットフォーム向けにネイティブのモバイルアプリとデスクトップアプリを提供しています。