Flarumは、現代のウェブ向けにオンラインディスカッションを再構築する次世代のフォーラムプラットフォームです。モバイルファーストのアプローチで構築されており、エレガントで高速、直感的な体験を提供し、意味のある会話を促進します。時代遅れで煩わしいと感じられる従来のフォーラムソフトウェアとは異なり、Flarumはリアルタイム更新、無限スクロール、強力な拡張システムをクリーンで集中を妨げないインターフェースに組み合わせています。

独自のVPSでFlarumをセルフホストすることで、コミュニティデータを完全に制御でき、ユーザーごとの料金はかからず、200以上のコミュニティ拡張機能のいずれでも自由にインストールできます。MySQLがデータストレージを処理し、41以上の翻訳パックが利用可能であるため、Flarumはニッチな趣味のグループから大規模なプロフェッショナルコミュニティまで対応できます。