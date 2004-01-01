Flarumのワンクリックインストールデプロイ
活発で繁栄するオンラインコミュニティを構築するための、モダンで洗練されたオープンソースのフォーラムソフトウェア。
Flarum向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Flarumの活用例
Flarumは、現代のウェブ向けにオンラインディスカッションを再構築する次世代のフォーラムプラットフォームです。モバイルファーストのアプローチで構築されており、エレガントで高速、直感的な体験を提供し、意味のある会話を促進します。時代遅れで煩わしいと感じられる従来のフォーラムソフトウェアとは異なり、Flarumはリアルタイム更新、無限スクロール、強力な拡張システムをクリーンで集中を妨げないインターフェースに組み合わせています。
独自のVPSでFlarumをセルフホストすることで、コミュニティデータを完全に制御でき、ユーザーごとの料金はかからず、200以上のコミュニティ拡張機能のいずれでも自由にインストールできます。MySQLがデータストレージを処理し、41以上の翻訳パックが利用可能であるため、Flarumはニッチな趣味のグループから大規模なプロフェッショナルコミュニティまで対応できます。
Flarumの主な機能
モバイルファーストデザイン
モバイルデバイス向けにゼロから構築されたレスポンシブなインターフェースは、あらゆる画面サイズでスムーズな体験を提供します。
豊富な拡張機能エコシステム
200以上のコミュニティ拡張機能により、コアコードに触れることなく、ソーシャルログイン、サブスクリプション、投票などを追加できます。
リアルタイム更新
議論はページの再読み込みなしにリアルタイムで更新されるため、活発なコミュニティでの会話を迅速かつ魅力的に保つことができます。
タグベースの組織
柔軟なタグシステムにより、ディスカッションを分類し、ユーザーは関心のあるトピックのみをフォローできます。
強力なモデレーション
組み込みのフラグ付け、停止、ユーザー管理ツールは、モデレーターがコミュニティの健全性をきめ細かく制御できるようにします。
HostingerでFlarumを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。