OpenTTDの1クリックインストール
クラシックなTransport Tycoon Deluxe向けのオープンソースマルチプレイヤーゲームサーバーで、最大255人の同時プレイヤーをサポートしています。
OpenTTD向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenTTDの活用例
OpenTTDは、画期的な交通シミュレーションゲームであるTransport Tycoon Deluxeを無料でオープンソースで再実装したものです。専用のマルチプレイヤーサーバーとして実行すると、最大255人のプレイヤーが同時に、プロシージャル生成または手作業で作成されたマップ上で、道路、鉄道、海上、航空ネットワークを構築し、競争できます。数十年にわたるコミュニティ開発により、新しいマップタイプ、改善されたAI対戦相手、そして車両、産業、都市スタイル向けのNewGRFコンテンツパックの豊富なエコシステムが追加されました。
VPSでOpenTTDサーバーをセルフホストすることで、ゲーム設定、MOD、プレイヤーアクセス、サーバーの可視性を完全に制御できます。これにより、友人とのプライベートなゲームを楽しんだり、OpenTTDゲームコーディネーターを通じて発見可能な公開サーバーとしてリストしたりできます。
OpenTTDの主な機能
大規模マルチプレイヤーサポート
パブリック、招待制、パスワード保護されたゲームモードに標準で対応しており、最大255人の同時プレイヤーをホストできます。
NewGRF Modサポート
コミュニティが作成したNewGRFコンテンツパックでサーバーを拡張し、新しい車両、産業、地形タイプ、ビジュアルスタイルを追加できます。
セーブデータの永続性
設定可能な自動保存間隔と永続的なデータボリュームにより、ゲームの進行状況が保護され、以前のどのセッションにも簡単にロールバックできます。
公開サーバー探索
OpenTTDゲームコーディネーターに自動的に登録されるため、世界中のプレイヤーがゲーム内サーバーブラウザからあなたのサーバーを見つけて参加できます。
クラシックなゲームプレイの復活
「Transport Tycoon Deluxe」を忠実に再実装し、数十年分のゲームプレイ改善、新しいマップ生成機能、強化されたAI対戦相手を搭載しています。
HostingerでOpenTTDを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。