OpenTTDは、画期的な交通シミュレーションゲームであるTransport Tycoon Deluxeを無料でオープンソースで再実装したものです。専用のマルチプレイヤーサーバーとして実行すると、最大255人のプレイヤーが同時に、プロシージャル生成または手作業で作成されたマップ上で、道路、鉄道、海上、航空ネットワークを構築し、競争できます。数十年にわたるコミュニティ開発により、新しいマップタイプ、改善されたAI対戦相手、そして車両、産業、都市スタイル向けのNewGRFコンテンツパックの豊富なエコシステムが追加されました。

VPSでOpenTTDサーバーをセルフホストすることで、ゲーム設定、MOD、プレイヤーアクセス、サーバーの可視性を完全に制御できます。これにより、友人とのプライベートなゲームを楽しんだり、OpenTTDゲームコーディネーターを通じて発見可能な公開サーバーとしてリストしたりできます。