Daptinの1クリックインストール。
自動生成されたRESTおよびGraphQL APIを介して、あらゆるデータモデルを公開するオープンソースのヘッドレスCMSです。
Daptin向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Daptinの活用例
Daptinは、オープンソースのBackend-as-a-Serviceで、任意のデータモデルを、ユーザー認証、ロールベースの権限、ステートマシンを内蔵した完全なRESTおよびGraphQL APIに変換します。エンドポイントハンドラーを記述する代わりに、YAMLまたはJSONでエンティティとリレーションシップを定義すると、Daptinが完全なCRUDインターフェース、ダッシュボード、およびOpenAPI仕様を自動的に生成します。
独自のVPSでDaptinをセルフホストすることで、ユーザーレコード、OAuth認証情報、アップロードされたアセットを、リクエストごとの料金なしで完全に管理できます。シングルバイナリデプロイメントには、SQLite、PostgreSQL、MySQLの組み込みサポートに加え、クラウド同期ファイルカラム用のrclone対応ストレージアダプター、および機能を選択的に有効にするための統合されたマーケットプレイスパッケージが含まれています。
Daptinの主な機能
自動生成API
YAMLまたはJSONでエンティティを定義するだけで、DaptinはRESTエンドポイント、GraphQLスキーマ、およびOpenAPI仕様を即座に公開します。ハンドラーコードは一切不要です。
複数データベース バックエンド
クイックスタートのためにSQLiteで同じDaptinインスタンスを実行することも、モデル定義を一行も変更することなくPostgreSQLやMySQLにスケールアップすることも可能です。
認証と権限
組み込みのユーザー管理、OAuth2ソーシャルログイン、JWT認証、およびきめ細かな行レベルの権限により、個別のIDサービスは不要になります。
アクションとステートマシン
Daptin内でアクションチェーンと有限状態機械を使用してビジネスワークフローを直接モデル化し、一般的なCRUDオーケストレーションのためのカスタムサーバーコードを置き換えます。
「クラウドストレージ同期」
アセットカラムは、rcloneをバックエンドとするプロバイダーを介してファイルを保存し、S3、Google Drive、Dropbox、その他多数のバックエンドへのアップロードを同期できるため、すぐに利用可能です。
HostingerでDaptinを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。