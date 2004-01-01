Daptinは、オープンソースのBackend-as-a-Serviceで、任意のデータモデルを、ユーザー認証、ロールベースの権限、ステートマシンを内蔵した完全なRESTおよびGraphQL APIに変換します。エンドポイントハンドラーを記述する代わりに、YAMLまたはJSONでエンティティとリレーションシップを定義すると、Daptinが完全なCRUDインターフェース、ダッシュボード、およびOpenAPI仕様を自動的に生成します。

独自のVPSでDaptinをセルフホストすることで、ユーザーレコード、OAuth認証情報、アップロードされたアセットを、リクエストごとの料金なしで完全に管理できます。シングルバイナリデプロイメントには、SQLite、PostgreSQL、MySQLの組み込みサポートに加え、クラウド同期ファイルカラム用のrclone対応ストレージアダプター、および機能を選択的に有効にするための統合されたマーケットプレイスパッケージが含まれています。