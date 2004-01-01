「Hermes Workspace」は、NousResearchが開発したHermes AIエージェントをフル機能のコマンドセンターに変えるオープンソースのウェブUIです。マルチモデルチャット、永続的なメモリ、100以上のスキルカタログ、統合されたブラウザネイティブターミナル、そして並列サブエージェントをオーケストレーションするConductorを、すべて単一のセルフホスト型インターフェースに統合しています。

VPSで「Hermes Workspace」をセルフホストすることで、会話、エージェントのメモリ、認証情報がすべて自身のインフラストラクチャ内に保持されます。Anthropic、OpenAI、OpenRouter、Ollama、Groq、Mistralなど、使用するAIプロバイダーを完全に制御でき、メッセージごとの料金は発生せず、データがサーバーから外部に出ることもありません。