ハーメスワークスペースのワンクリックデプロイ
あなたのHermes AIエージェント向けオープンソースコマンドセンター。チャット、メモリ、スキル、ターミナル、ファイルといった機能を1つのインターフェースで提供します。
Hermes Workspace向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hermes Workspaceの活用例
「Hermes Workspace」は、NousResearchが開発したHermes AIエージェントをフル機能のコマンドセンターに変えるオープンソースのウェブUIです。マルチモデルチャット、永続的なメモリ、100以上のスキルカタログ、統合されたブラウザネイティブターミナル、そして並列サブエージェントをオーケストレーションするConductorを、すべて単一のセルフホスト型インターフェースに統合しています。
VPSで「Hermes Workspace」をセルフホストすることで、会話、エージェントのメモリ、認証情報がすべて自身のインフラストラクチャ内に保持されます。Anthropic、OpenAI、OpenRouter、Ollama、Groq、Mistralなど、使用するAIプロバイダーを完全に制御でき、メッセージごとの料金は発生せず、データがサーバーから外部に出ることもありません。
Hermes Workspaceの主な機能
「マルチモデルチャット」
会話の途中でコンテキストを失うことなく、Claude、GPT、Gemini、Ollamaローカルモデル、およびOpenAI互換のエンドポイントを切り替えることができます。
永続メモリ＆100以上のスキル
エージェントはセッションをまたいで記憶し、豊富なスキルカタログから引き出すことができます。UIからリアルタイムで記憶とスキルを閲覧・編集できます。
統合ターミナル
フルカラーのブラウザネイティブptyを使用すれば、ワークスペース内で直接コマンドを実行できます。個別のSSHセッションに切り替える必要はありません。
コンダクター — 並列エージェント
Conductorミッションオーケストレーターとライブワーカーグリッドを使用して、複数のサブエージェントを並行して生成および監視します。
モバイルファーストPWA
デスクトップ、タブレット、スマートフォンで、すべての機能が同等です。ホーム画面にインストールして、プッシュ通知とともに実行できます。
セルフホスト型データ所有
すべてエージェントセッション、メモリ、API認証情報は、使用量の上限なく、第三者とのデータ共有も行われず、お客様のVPS上に保持されます。
HostingerでHermes Workspaceを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。