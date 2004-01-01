1クリックでSpacedriveのデプロイ
ローカルドライブ、外部ストレージ、クラウドにわたるファイルを、検索可能な1つのライブラリに統合するオープンソースのファイルマネージャーです。
Spacedrive向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Spacedriveの活用例
Spacedriveは、ファイルの保存場所に関わらず、すべてのファイルを単一のインテリジェントなカタログとして作成する仮想分散ファイルシステム（VDFS）です。ローカルドライブ、外部ストレージ、クラウドサービスが、タグ付け、メタデータフィルター、重複検出、サムネイル生成機能を備えた検索可能な単一のデータベースに統合されます。従来のファイルエクスプローラーとは異なり、Spacedriveはデジタルライブラリ全体を、大規模にクエリおよび整理できる構造化データとして扱います。
独自のVPSでSpacedriveサーバーをセルフホストすることで、データをサードパーティのクラウドにアップロードすることなく、管理者認証機能を内蔵した、ファイル整理システムのための永続的で常時稼働するハブを提供します。
Spacedriveの主な機能
「統合ファイルライブラリ」
ローカルドライブ、外部ストレージ、クラウド上のファイルを、検索可能な単一のデータベースにインデックス化します。これにより、複数の場所を探し回る必要がなくなります。
インテリジェントなタグ付け
カスタムタグとメタデータフィルターでファイルを整理することで、どこに保存されていても必要なものを正確に見つけることができます。
「重複検出」
ライブラリ全体で重複ファイルを自動的に特定し、ストレージを解放してコレクションをきれいに保つのに役立ちます。
メディアプレビュー
写真や動画のサムネイルとプレビューを生成し、個々のファイルを開かずに視覚的にライブラリを閲覧できるようにします。
ピアツーピア同期
複数のデバイス間で整理されたライブラリを同期することで、タグ、コレクション、メタデータがどこでも常に最新の状態に保たれます。
HostingerでSpacedriveを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。