Spacedriveは、ファイルの保存場所に関わらず、すべてのファイルを単一のインテリジェントなカタログとして作成する仮想分散ファイルシステム（VDFS）です。ローカルドライブ、外部ストレージ、クラウドサービスが、タグ付け、メタデータフィルター、重複検出、サムネイル生成機能を備えた検索可能な単一のデータベースに統合されます。従来のファイルエクスプローラーとは異なり、Spacedriveはデジタルライブラリ全体を、大規模にクエリおよび整理できる構造化データとして扱います。

独自のVPSでSpacedriveサーバーをセルフホストすることで、データをサードパーティのクラウドにアップロードすることなく、管理者認証機能を内蔵した、ファイル整理システムのための永続的で常時稼働するハブを提供します。