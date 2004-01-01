Opengistは、すべてのスニペットを実際のGitリポジトリとして保存するセルフホスト型ペーストビンです。データベースをバックエンドとするペーストツールとは異なり、各Gistは完全にクローン可能です。ユーザーはHTTPまたはSSH経由で標準のGitコマンドを使用して、更新をプッシュしたり、完全なコミット履歴を表示したり、共同作業を行ったりできます。クリーンなウェブインターフェースは、構文ハイライト、全文検索、および各スニペットの公開、プライベート、非公開の表示モードを提供します。

VPSでOpengistをホストすることで、コードスニペットやペーストをサードパーティサービスと共有することなく、完全に所有できます。SQLiteはデフォルトで使用され、追加のデータベースコンテナは必要ありません。最初に登録したユーザーは、インスタンス全体の設​​定とユーザー管理にアクセスできる管理者になります。