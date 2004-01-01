Opengistの1クリックデプロイ
構文ハイライトと完全なバージョン履歴を備え、Gitで動作するセルフホスト型ペーストビンで、コードスニペットを共有できます。
Opengist向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Opengistの活用例
Opengistは、すべてのスニペットを実際のGitリポジトリとして保存するセルフホスト型ペーストビンです。データベースをバックエンドとするペーストツールとは異なり、各Gistは完全にクローン可能です。ユーザーはHTTPまたはSSH経由で標準のGitコマンドを使用して、更新をプッシュしたり、完全なコミット履歴を表示したり、共同作業を行ったりできます。クリーンなウェブインターフェースは、構文ハイライト、全文検索、および各スニペットの公開、プライベート、非公開の表示モードを提供します。
VPSでOpengistをホストすることで、コードスニペットやペーストをサードパーティサービスと共有することなく、完全に所有できます。SQLiteはデフォルトで使用され、追加のデータベースコンテナは必要ありません。最初に登録したユーザーは、インスタンス全体の設定とユーザー管理にアクセスできる管理者になります。
Opengistの主な機能
Gitベースのストレージ
すべてのスニペットは実際のGitリポジトリとして保存され、バージョン履歴、差分、HTTPまたはSSHクローンアクセスを標準で提供します。
構文ハイライト
数百の言語に対応しており、自動検出と手動での上書き機能により、あらゆるコードスニペットや設定ファイルを正確にハイライト表示できます。
「表示設定」
個々のGistを公開、非公開、または非表示に設定することで、誰があなたのスニペットを発見し、閲覧できるかを正確に制御できます。
「全文検索」
コンテンツ、ファイル名、または言語で、内蔵のBleveインデックスを使用してすべてのGistを検索できます。外部検索エンジンは不要です。
「OAuthログイン」
個別のローカルアカウントを管理する代わりに、GitHub、GitLab、Gitea、またはOIDC互換プロバイダーでサインインしてください。
埋め込みスニペット
生成されたスクリプトタグを使用すると、ライブでシンタックスハイライトされたコードをインラインでレンダリングする任意のGistを外部ページに埋め込むことができます。
HostingerでOpengistを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。