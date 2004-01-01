Uptraceは、OpenTelemetryで計測されたアプリケーションからの分散トレース、メトリクス、ログを単一のインターフェースに統合するオープンソースのアプリケーションパフォーマンス監視（APM）プラットフォームです。高スループットのテレメトリーストレージにはClickHouseを、メタデータにはPostgreSQLを基盤として構築されており、ホストごとのライセンス料やデータレジデンシーの懸念なしに、DatadogやNew Relicのような可観測性機能を提供します。

VPSでUptraceをセルフホストすることで、すべてのテレメトリーデータを自社のインフラストラクチャに保持し、スパンごとやログごとの料金は発生しません。Go、Python、Node.js、Java、.NETなど、OpenTelemetry SDKで計測されたあらゆるアプリケーションは、追加設定なしでOTLP経由でデータを直接送信できます。