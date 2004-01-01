ワンクリックインストールでのUptraceデプロイ
OpenTelemetry上にネイティブに構築された、分散トレース、メトリクス、ログ向けのオープンソースAPMプラットフォーム。
Uptrace向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Uptraceの活用例
Uptraceは、OpenTelemetryで計測されたアプリケーションからの分散トレース、メトリクス、ログを単一のインターフェースに統合するオープンソースのアプリケーションパフォーマンス監視（APM）プラットフォームです。高スループットのテレメトリーストレージにはClickHouseを、メタデータにはPostgreSQLを基盤として構築されており、ホストごとのライセンス料やデータレジデンシーの懸念なしに、DatadogやNew Relicのような可観測性機能を提供します。
VPSでUptraceをセルフホストすることで、すべてのテレメトリーデータを自社のインフラストラクチャに保持し、スパンごとやログごとの料金は発生しません。Go、Python、Node.js、Java、.NETなど、OpenTelemetry SDKで計測されたあらゆるアプリケーションは、追加設定なしでOTLP経由でデータを直接送信できます。
Uptraceの主な機能
分散トレーシング
完全なスパン詳細、フレームグラフ、およびサービス依存関係マップを使用して、マイクロサービス間のリクエストフローを可視化し、レイテンシーのボトルネックを特定します。
メトリクス＆ダッシュボード
PromQL互換のメトリクスエンジンは、人気のフレームワーク、データベース、およびインフラストラクチャコンポーネント向けの50以上の組み込みダッシュボードを備えています。
集中型ログ検索
構造化ログを取り込み、相関するトレースやメトリクスと合わせて、単一の統合されたクエリインターフェースで全文検索できます。
アラート＆通知
閾値ベースまたは異常検知のアラートを設定し、メール、Slack、PagerDuty、またはカスタムWebhookエンドポイントへルーティングします。
OTLPネイティブインジェスト
カスタムアダプター、コレクター、または独自のエージェントを使用することなく、gRPCまたはHTTP経由で任意のOpenTelemetry SDKからテレメトリーを受信できます。
HostingerでUptraceを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。