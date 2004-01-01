1クリックインストールでのParse Serverデプロイ
REST、GraphQL、リアルタイムクエリ、認証、プッシュ通知を備えた、モバイルおよびウェブアプリ向けのオープンソースバックエンド
Parse Server向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Parse Serverの活用例
Parse Serverは、オリジナルのParse Platformのオープンソースの後継であり、モバイルおよびウェブアプリケーション向けの完全なBackend-as-a-Serviceを提供します。自動生成されたRESTおよびGraphQL APIを通じて、オブジェクトストレージ、ユーザー認証、ファイルストレージ、プッシュ通知、およびLive Queriesを公開し、接続されたアプリをリリースするために通常必要とされる定型的な作業のほとんどを不要にします。
VPSでParse Serverをセルフホストすることで、ユーザーアカウント、アプリケーションデータ、およびクラウドコードロジックを完全に所有できます。リクエストごとの料金、ベンダーロックイン、予期せぬ移行期限は一切ありません。このデプロイメントにはMongoDBと公式のParse Dashboardが付属しており、初日からクラスの参照、クエリの実行、スキーマの管理が可能です。
Parse Serverの主な機能
RESTとGraphQL API
定義するすべてのクラスは、自動生成されたRESTおよびGraphQLエンドポイントを通じて即座に利用可能です。そのため、iOS、Android、Webクライアントはカスタムサーバーコードなしでデータを読み書きできます。
「ユーザー認証」
組み込みのユーザー名/パスワード、メール認証、およびFacebook、Apple、Google、Twitter向けのソーシャルログインにより、数分で安全なアカウントフローを実装できます。
「ライブクエリ」
個別のpub/subスタックなしで、WebSocketsを介して任意のクラスの変更を購読することで、リアルタイムチャット、共同作業ツール、ライブダッシュボードを実現できます。
クラウドコード関数
挿入、更新、削除のトリガー時、または呼び出し可能な関数としてサーバーサイドJavaScriptを実行し、ビジネスルールを適用し、サードパーティAPIと連携します。
「プッシュ通知」
組み込みのインストールおよびチャネル管理システムを使用して、iOS、Android、ウェブクライアントにターゲットプッシュ通知を送信します。
「Parse Dashboard」搭載
サーバーに同梱されている公式のParse Dashboardを通じて、クラスの参照、行の編集、集計クエリの実行、スキーマの検査を行うことができます。
HostingerでParse Serverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。