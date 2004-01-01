Parse Serverは、オリジナルのParse Platformのオープンソースの後継であり、モバイルおよびウェブアプリケーション向けの完全なBackend-as-a-Serviceを提供します。自動生成されたRESTおよびGraphQL APIを通じて、オブジェクトストレージ、ユーザー認証、ファイルストレージ、プッシュ通知、およびLive Queriesを公開し、接続されたアプリをリリースするために通常必要とされる定型的な作業のほとんどを不要にします。

VPSでParse Serverをセルフホストすることで、ユーザーアカウント、アプリケーションデータ、およびクラウドコードロジックを完全に所有できます。リクエストごとの料金、ベンダーロックイン、予期せぬ移行期限は一切ありません。このデプロイメントにはMongoDBと公式のParse Dashboardが付属しており、初日からクラスの参照、クエリの実行、スキーマの管理が可能です。