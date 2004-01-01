Mailtrainは、Node.js上に構築されたオープンソースのセルフホスト型ニュースレターアプリケーションで、大規模なメールキャンペーンをサポートしています。購読者リストの完全な管理、セグメンテーション、MJMLベースのメールテンプレート、A/Bテスト、キャンペーン自動化、詳細な分析機能を提供します。これらすべては、お客様が管理するインフラストラクチャ上で動作します。

購読者ごとまたは送信ごとに課金されるSaaSメールプラットフォームとは異なり、Mailtrainは独自のSMTPプロバイダーを通じて無制限の送信容量を提供します。購読者データ、キャンペーン履歴、エンゲージメント分析は、メールごとの料金やベンダーロックインなしで、お客様自身のVPS上に保持されます。このデプロイメントには、すぐに使用できる完全な運用のため、MariaDB、Redis、MongoDBが含まれています。