Mailtrainの1クリックインストール
購読者リストに大量のメールキャンペーンを作成し、スケジュール設定して送信するためのセルフホスト型ニュースレタープラットフォーム。
Mailtrain向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mailtrainの活用例
Mailtrainは、Node.js上に構築されたオープンソースのセルフホスト型ニュースレターアプリケーションで、大規模なメールキャンペーンをサポートしています。購読者リストの完全な管理、セグメンテーション、MJMLベースのメールテンプレート、A/Bテスト、キャンペーン自動化、詳細な分析機能を提供します。これらすべては、お客様が管理するインフラストラクチャ上で動作します。
購読者ごとまたは送信ごとに課金されるSaaSメールプラットフォームとは異なり、Mailtrainは独自のSMTPプロバイダーを通じて無制限の送信容量を提供します。購読者データ、キャンペーン履歴、エンゲージメント分析は、メールごとの料金やベンダーロックインなしで、お客様自身のVPS上に保持されます。このデプロイメントには、すぐに使用できる完全な運用のため、MariaDB、Redis、MongoDBが含まれています。
Mailtrainの主な機能
購読者リスト管理
カスタムフィールド、セグメンテーション、自動リストクリーニング機能を使用して複数の購読者リストを作成・管理し、オーディエンスを整理された状態に保ちます。
キャンペーン自動化
購読者の行動やスケジュールされた間隔に基づいて自動的に送信される、トリガーされたメールシーケンスやRSSベースのキャンペーンを構築します。
MJMLメールテンプレート
MJMLフレームワークを使用して、ブラウザで直接、内蔵のビジュアルエディターでピクセルパーフェクトなレイアウトのレスポンシブなメールテンプレートをデザインします。
A/Bテスト
全体のリストに送信する前に、件名とコンテンツでA/Bテストを実施し、開封率とクリック率を最適化します。
「キャンペーン分析」
キャンペーンごとに開封、クリック、購読解除、バウンスを詳細レポートで追跡し、時間の経過とともにメールパフォーマンスを測定・改善します。
複数ユーザーアクセス
部門やクライアントを横断してキャンペーンを管理するために、チームメンバーにきめ細かな権限と階層的な名前空間を持つロールベースのアクセスを付与します。
HostingerでMailtrainを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。