Duck DNSは、何百万ものホームラボユーザーやセルフホスターから信頼されており、家庭用インターネット接続の背後にあるサーバーやデバイスへの信頼性の高いアクセスを維持するために利用されている無料のダイナミックDNS（DDNS）サービスです。ほとんどのISPは変動するIPアドレスを割り当てますが、Duck DNSは、パブリックIPを継続的に監視し、変更された瞬間に選択したサブドメインを更新することで、この問題を無料で解決します。

このテンプレートは、公式のDuck DNSクライアントコンテナをホストネットワーキングモードで実行し、正確なIP可視性を提供します。設定は再起動後も保持されるため、サブドメインとトークンの設定が失われることはありません。ホームサーバー、Raspberry Piプロジェクト、またはセルフホスト型VPSアプリケーションへの安定したアクセスが必要な場合でも、Duck DNSは、静的IPや商用DDNSサービスに費用を支払う必要をなくします。