DuckDNSが最大70％オフ

DuckDNSの1クリックインストール。

静的IPアドレスがなくても、ドメインを現在のIPアドレスに自動的に向け続ける無料のダイナミックDNSクライアントです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
DuckDNSの1クリックインストール。

DuckDNS向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
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NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

DuckDNSの活用例

Duck DNSは、何百万ものホームラボユーザーやセルフホスターから信頼されており、家庭用インターネット接続の背後にあるサーバーやデバイスへの信頼性の高いアクセスを維持するために利用されている無料のダイナミックDNS（DDNS）サービスです。ほとんどのISPは変動するIPアドレスを割り当てますが、Duck DNSは、パブリックIPを継続的に監視し、変更された瞬間に選択したサブドメインを更新することで、この問題を無料で解決します。

このテンプレートは、公式のDuck DNSクライアントコンテナをホストネットワーキングモードで実行し、正確なIP可視性を提供します。設定は再起動後も保持されるため、サブドメインとトークンの設定が失われることはありません。ホームサーバー、Raspberry Piプロジェクト、またはセルフホスト型VPSアプリケーションへの安定したアクセスが必要な場合でも、Duck DNSは、静的IPや商用DDNSサービスに費用を支払う必要をなくします。

早速申し込む
{name}の活用例

DuckDNSの主な機能

「自動IP更新」

パブリックIPアドレスの変更を検出し、Duck DNS サブドメインを直ちに更新することで、アクセスを中断させずに維持します。

IPv4およびIPv6対応

両方のアドレスファミリーに対応しているため、ISPのIPバージョン割り当てに関わらず、サブドメインは常に最新の状態に保たれます。

複数のサブドメイン

サブドメイン名のカンマ区切りリストを提供することで、1つのコンテナで複数のDuck DNSサブドメインを管理します。

常時稼働のVPS運用

VPSで実行することで、自宅のネットワーク機器が再起動したり、電源を失ったりした場合でも、アップデートが24時間年中無休でスケジュール通りに実行されることを保証します。

永続設定

コンテナの再起動後にクライアントが正しく再開するように、トークンとサブドメインの設定を専用ボリュームに保存します。

HostingerでDuckDNSを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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Atlas CMMS

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作業指示書・予防保全・資産追跡向けのセルフホスト型CMMS

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DDNS Updater

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40以上のプロバイダーに対応したセルフホスト型ダイナミックDNSアップデーターで、ヘッドレスエージェントとして動作します。

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