DuckDNSの1クリックインストール。
静的IPアドレスがなくても、ドメインを現在のIPアドレスに自動的に向け続ける無料のダイナミックDNSクライアントです。
DuckDNS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DuckDNSの活用例
Duck DNSは、何百万ものホームラボユーザーやセルフホスターから信頼されており、家庭用インターネット接続の背後にあるサーバーやデバイスへの信頼性の高いアクセスを維持するために利用されている無料のダイナミックDNS（DDNS）サービスです。ほとんどのISPは変動するIPアドレスを割り当てますが、Duck DNSは、パブリックIPを継続的に監視し、変更された瞬間に選択したサブドメインを更新することで、この問題を無料で解決します。
このテンプレートは、公式のDuck DNSクライアントコンテナをホストネットワーキングモードで実行し、正確なIP可視性を提供します。設定は再起動後も保持されるため、サブドメインとトークンの設定が失われることはありません。ホームサーバー、Raspberry Piプロジェクト、またはセルフホスト型VPSアプリケーションへの安定したアクセスが必要な場合でも、Duck DNSは、静的IPや商用DDNSサービスに費用を支払う必要をなくします。
DuckDNSの主な機能
「自動IP更新」
パブリックIPアドレスの変更を検出し、Duck DNS サブドメインを直ちに更新することで、アクセスを中断させずに維持します。
IPv4およびIPv6対応
両方のアドレスファミリーに対応しているため、ISPのIPバージョン割り当てに関わらず、サブドメインは常に最新の状態に保たれます。
複数のサブドメイン
サブドメイン名のカンマ区切りリストを提供することで、1つのコンテナで複数のDuck DNSサブドメインを管理します。
常時稼働のVPS運用
VPSで実行することで、自宅のネットワーク機器が再起動したり、電源を失ったりした場合でも、アップデートが24時間年中無休でスケジュール通りに実行されることを保証します。
永続設定
コンテナの再起動後にクライアントが正しく再開するように、トークンとサブドメインの設定を専用ボリュームに保存します。
HostingerでDuckDNSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。