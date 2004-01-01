IPアドレス、ラック、回路向けのオープンソースネットワークインフラストラクチャモデリング・ドキュメンテーションプラットフォーム
NetBox向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NetBoxの活用例
NetBoxは、ネットワークインフラストラクチャのモデリングとドキュメント化のための主要なオープンソースプラットフォームです。DigitalOceanによって開発されたもので、IPアドレス管理（IPAM）、データセンターインフラストラクチャ管理（DCIM）、回線、接続、仮想化リソースに関する包括的な信頼できる情報源を提供します。ネットワークエンジニアはNetBoxを使用して、インフラストラクチャ全体のすべてのデバイス、ケーブル、IPアドレス、VLANを追跡します。
VPSでNetBoxをセルフホストすることで、すべてのネットワークドキュメントをプライベートに保ち、運用チームがアクセスできるようにします。このデプロイには、データストレージ用のPostgreSQL、キャッシュとバックグラウンドタスク用のRedis、信頼性の高いタスク実行のための専用ワーカープロセスが含まれています。デプロイ時に設定された認証情報で、初回起動時に管理者アカウントが自動的に作成されます。
NetBoxの主な機能
IPアドレス管理
IPプレフィックス、アドレス、範囲、VLANを、階層的な構成と利用状況の追跡機能で管理します。
デバイスインベントリ
ラックの立面図とケーブル配線図を使用して、ネットワークデバイス、デバイスタイプ、メーカー、およびプラットフォームをモデル化します。
回路追跡
WAN回線、プロバイダー、接続を、A/Z終端マッピングおよび契約詳細とともに文書化します。
RESTおよびGraphQL API
フルRESTおよびGraphQL APIにより、自動化、監視ツールとの統合、プログラムによるインフラストラクチャ管理が可能になります。
カスタムフィールド
組織固有のドキュメント要件に適合させるため、任意のオブジェクトタイプをカスタムフィールド、タグ、検証ルールで拡張できます。
変更ログ
インフラストラクチャレコードに対するすべての変更について、ユーザーの帰属情報とタイムスタンプを含む完全な監査証跡。
HostingerでNetBoxを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。