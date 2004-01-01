NetBoxは、ネットワークインフラストラクチャのモデリングとドキュメント化のための主要なオープンソースプラットフォームです。DigitalOceanによって開発されたもので、IPアドレス管理（IPAM）、データセンターインフラストラクチャ管理（DCIM）、回線、接続、仮想化リソースに関する包括的な信頼できる情報源を提供します。ネットワークエンジニアはNetBoxを使用して、インフラストラクチャ全体のすべてのデバイス、ケーブル、IPアドレス、VLANを追跡します。

VPSでNetBoxをセルフホストすることで、すべてのネットワークドキュメントをプライベートに保ち、運用チームがアクセスできるようにします。このデプロイには、データストレージ用のPostgreSQL、キャッシュとバックグラウンドタスク用のRedis、信頼性の高いタスク実行のための専用ワーカープロセスが含まれています。デプロイ時に設定された認証情報で、初回起動時に管理者アカウントが自動的に作成されます。