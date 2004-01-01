KeeWebの1クリックインストール展開
KeePassデータベースと完全に互換性のある、オープンソースのウェブベースパスワードマネージャーです。
KeeWeb向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
KeeWebの活用例
KeeWebは、ブラウザ上で完全に動作し、KeePass (.kdbx) 形式と完全に互換性のある無料のオープンソースパスワードマネージャーです。プラグインやネイティブクライアントなしで、既存のKeePassボールトをブラウザから直接開いて管理できます。ボールトはご自身のストレージで管理されます。
VPSでKeeWebをセルフホストすることで、ブラウザがあればどのデバイスからでもパスワードにアクセスでき、アプリケーション自体はプライベートに保たれ、サードパーティのクラウドサービスから独立しています。ボールトファイルがサーバーに送信されることはなく、ブラウザでクライアント側で開かれ、復号化されます。
KeeWebの主な機能
KeePass 互換性
KeePass、KeePassXC、またはその他のKeePass互換アプリケーションで作成された任意の.kdbxファイルを、変換なしで開いて編集できます。
クライアント側セキュリティ
すべてのボルトの復号化はブラウザ内で行われます。マスターパスワードとボルトの内容がデバイスから離れたり、サーバーに触れたりすることはありません。
複数のストレージバックエンド
ローカルファイル、Dropbox、Google Drive、OneDrive、またはWebDAV互換のリモートストレージからボールトを読み込みます。
「プラグインサポート」
KeeWebをコミュニティプラグインで拡張し、テーマ、カスタムフィールド、OTP生成、追加の連携機能を利用できます。
クロスプラットフォームアクセス
最新のブラウザがあれば、どのデバイスからでもパスワードにアクセスできます。デスクトップやモバイルデバイスへのネイティブインストールは不要です。
HostingerでKeeWebを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。