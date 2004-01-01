KeeWebは、ブラウザ上で完全に動作し、KeePass (.kdbx) 形式と完全に互換性のある無料のオープンソースパスワードマネージャーです。プラグインやネイティブクライアントなしで、既存のKeePassボールトをブラウザから直接開いて管理できます。ボールトはご自身のストレージで管理されます。

VPSでKeeWebをセルフホストすることで、ブラウザがあればどのデバイスからでもパスワードにアクセスでき、アプリケーション自体はプライベートに保たれ、サードパーティのクラウドサービスから独立しています。ボールトファイルがサーバーに送信されることはなく、ブラウザでクライアント側で開かれ、復号化されます。