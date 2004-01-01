Watcharrの1クリック導入
映画、テレビ番組、アニメ、ゲームに対応した、モダンなUIと組み込みのユーザーアカウント機能を備えたセルフホスト型視聴リストです。
Watcharr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Watcharrの活用例
Watcharrは、映画、テレビシリーズ、アニメ、ビデオゲームを単一のセルフホスト型ライブラリに統合するオープンソースの視聴リストトラッカーです。GoとSvelteKitで構築されており、TMDB、IGDB、AniList、Jikanからメタデータを取得するため、すべてのエントリには、手動入力なしでポスター、キャスト、エピソードの詳細が含まれています。
独自のVPSでセルフホストすることで、視聴履歴、評価、友人アクティビティをTraktやMyAnimeListのようなサードパーティサービスから切り離すことができます。バンドルされたユーザー認証、JellyfinとPlexの同期、軽量なSQLiteストレージにより、ソロトラッカー、家庭、小規模コミュニティのいずれにも適しています。
Watcharrの主な機能
統合視聴追跡
映画、テレビ番組、アニメ、ゲームを、それぞれのメディアで別々のアプリを使い分けるのではなく、1つのライブラリでまとめて管理できます。
ステータスと評価
エントリを「計画中」「視聴中」「完了」「保留」「中断」としてマークし、各タイトルに個人的な10点評価と感想を付けます。
豊富なメタデータソース
TMDB、IGDB、AniList、Jikanからポスター、キャスト、エピソードリスト、リリース日を自動で取得し、手動での編集なしにライブラリの正確性を維持します。
組み込み認証
オプションのJellyfin、Plex、OIDCサインインに対応したネイティブユーザーアカウントにより、家庭や小規模コミュニティはインスタンスを安全に共有できます。
アクティビティフィードと友達
あなたのインスタンスで他のユーザーをフォローし、公開リストを閲覧し、ステータス変更や新しい評価のライブフィードを確認できます。
軽量Goバイナリ
組み込みSQLiteを備えた単一コンテナは、最小限のCPUとメモリを使用するため、最小のVPSプランでも快適に動作します。
HostingerでWatcharrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。