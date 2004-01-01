Watcharrは、映画、テレビシリーズ、アニメ、ビデオゲームを単一のセルフホスト型ライブラリに統合するオープンソースの視聴リストトラッカーです。GoとSvelteKitで構築されており、TMDB、IGDB、AniList、Jikanからメタデータを取得するため、すべてのエントリには、手動入力なしでポスター、キャスト、エピソードの詳細が含まれています。

独自のVPSでセルフホストすることで、視聴履歴、評価、友人アクティビティをTraktやMyAnimeListのようなサードパーティサービスから切り離すことができます。バンドルされたユーザー認証、JellyfinとPlexの同期、軽量なSQLiteストレージにより、ソロトラッカー、家庭、小規模コミュニティのいずれにも適しています。