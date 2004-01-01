Thumborの1クリックインストール
シンプルなURLベースのリクエストを介して、オンデマンドで画像の切り抜き、サイズ変更、フィルター処理を行うオープンソースのスマート画像サーバーです。
Thumbor向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Thumborの活用例
Thumborは、URLパラメーターを介してリサイズ、クロップ、フィルタリングを処理するPythonベースのスマート画像処理サーバーです。統合にアプリケーションコードの変更は不要です。一般的な画像リサイズツールとThumborを区別するのは、AIを活用したスマートクロッピングです。クロップする前に画像内の顔や重要な特徴を自動的に検出し、被写体が誤って切り取られることがないようにします。
Wikipedia、Globo.com、Forbes、Vox Mediaで何十億もの画像を配信するために本番環境で使用されており、Thumborは大規模な運用で実証済みです。基本的な操作に外部依存関係は不要です。セルフホスティングは、変換ごとのSaaS料金を定額のVPSコストに置き換え、メディアパイプライン全体を独自のインフラストラクチャ内に保持します。
Thumborの主な機能
スマート顔検出
組み込みの顔および特徴検出機能により、異なるアスペクト比にトリミングする際でも、画像の最も重要な部分が中央に維持されることが保証されます。
URLベースの処理
URLを作成するだけで、画像のサイズ変更、トリミング、フィルター適用、変換が可能です — SDKは不要で、あらゆる言語やフレームワークで動作します。
「形式自動選択」
サポートするブラウザにはWebPを自動的に配信し、JPEGまたはPNGをフォールバックとして提供することで、追加作業なしで帯域幅を削減します。
拡張可能なフィルターシステム
明るさ、コントラスト、透かし、角丸、ぼかしをURLパラメータまたはカスタムPythonフィルタプラグインを介して適用します。
結果キャッシュ
処理された結果はキャッシュされ、同一のリクエストの再処理を回避します。これにより、トラフィック量が多い場合でもCPU負荷を大幅に軽減します。
HostingerでThumborを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。