Thumborは、URLパラメーターを介してリサイズ、クロップ、フィルタリングを処理するPythonベースのスマート画像処理サーバーです。統合にアプリケーションコードの変更は不要です。一般的な画像リサイズツールとThumborを区別するのは、AIを活用したスマートクロッピングです。クロップする前に画像内の顔や重要な特徴を自動的に検出し、被写体が誤って切り取られることがないようにします。

Wikipedia、Globo.com、Forbes、Vox Mediaで何十億もの画像を配信するために本番環境で使用されており、Thumborは大規模な運用で実証済みです。基本的な操作に外部依存関係は不要です。セルフホスティングは、変換ごとのSaaS料金を定額のVPSコストに置き換え、メディアパイプライン全体を独自のインフラストラクチャ内に保持します。