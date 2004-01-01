Traggoが最大70％オフ

Traggoの1クリックインストール。

プロジェクト階層を柔軟なラベル付きタイムラインに置き換える、セルフホスト型のタグベースのタイムトラッカーです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Traggoの1クリックインストール。

Traggo向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
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ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Traggoの活用例

Traggoは、厳格なプロジェクト階層内の行としてではなく、タイムライン上のスパンとしてすべてのエントリを整理する、オープンソースのセルフホスト型タイムトラッカーです。各エントリには、clientprojecttaskbillableなど、任意のタグが付加されます。ダッシュボードは、事前に決定された分類に縛られることなく、必要に応じてタグを組み合わせて時間を分析します。

独自のVPSでTraggoをセルフホストすることで、タイムシート、クライアント情報、および請求関連のコンテキストを、SaaSタイムトラッキングプロバイダーではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内に保持できます。単一のGoバイナリとSQLiteデータベースにより、小さなVPS上で他のサービスと共存できるほど軽量です。また、タグベースのモデルは、コンサルタント、フリーランサー、代理店、製品チームなど、さまざまな形態に適応します。

早速始める
{name}の活用例

Traggoの主な機能

「タグベースのトラッキング」

ネストされたプロジェクト階層を任意のタグに置き換えることで、同じ項目をクライアントレポート、プロジェクトレポート、請求レポートに同時に表示できるようになります。

「タイムラインビュー」

日次タイムライン上でスパンをドラッグして、正確なタイムスタンプを入力することなく、タイムエントリを素早く開始、停止、分割、編集できます。

柔軟なレポート

追跡された時間を、設定可能な日付範囲で任意のタグの組み合わせによって細分化し、その後、結果をCSV形式でエクスポートして請求書を作成できます。

マルチユーザーサポート

管理者ロールと一般ロールを持つ個別のユーザーアカウントを作成することで、小規模なチームがタイムシートを分離した状態で単一のTraggoインスタンスを共有できます。

GraphQL API

Web UIをスクレイピングする代わりに、ドキュメント化されたGraphQL APIを介して自動化、ダッシュボード、統合を推進します。

軽量フットプリント

SQLiteでバックアップされた単一のGoバイナリは、ディスクとメモリの使用量が少ないことを意味し、新しいリソースをプロビジョニングすることなく既存のVPSに組み込むのに理想的です。

HostingerでTraggoを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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組み込み型Dockerマネージャー

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

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30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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AFFiNE

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AIでドキュメント、ホワイトボード、データベースを組み合わせた<span style="white-space: nowrap;">オールインワン型</span><span style="white-space: nowrap;">ワークスペース</span>

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Notionの代替となるAI搭載ワークスペース（オープンソース）

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毎日のチェックインと連続記録に特化した、ミニマリストなセルフホスト型習慣トラッカー

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