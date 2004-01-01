Traggoは、厳格なプロジェクト階層内の行としてではなく、タイムライン上のスパンとしてすべてのエントリを整理する、オープンソースのセルフホスト型タイムトラッカーです。各エントリには、 client 、 project 、 task 、 billable など、任意のタグが付加されます。ダッシュボードは、事前に決定された分類に縛られることなく、必要に応じてタグを組み合わせて時間を分析します。

独自のVPSでTraggoをセルフホストすることで、タイムシート、クライアント情報、および請求関連のコンテキストを、SaaSタイムトラッキングプロバイダーではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内に保持できます。単一のGoバイナリとSQLiteデータベースにより、小さなVPS上で他のサービスと共存できるほど軽量です。また、タグベースのモデルは、コンサルタント、フリーランサー、代理店、製品チームなど、さまざまな形態に適応します。