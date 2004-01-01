Traggoの1クリックインストール。
プロジェクト階層を柔軟なラベル付きタイムラインに置き換える、セルフホスト型のタグベースのタイムトラッカーです。
Traggo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Traggoの活用例
Traggoは、厳格なプロジェクト階層内の行としてではなく、タイムライン上のスパンとしてすべてのエントリを整理する、オープンソースのセルフホスト型タイムトラッカーです。各エントリには、
client、
project、
task、
billableなど、任意のタグが付加されます。ダッシュボードは、事前に決定された分類に縛られることなく、必要に応じてタグを組み合わせて時間を分析します。
独自のVPSでTraggoをセルフホストすることで、タイムシート、クライアント情報、および請求関連のコンテキストを、SaaSタイムトラッキングプロバイダーではなく、ご自身で管理するインフラストラクチャ内に保持できます。単一のGoバイナリとSQLiteデータベースにより、小さなVPS上で他のサービスと共存できるほど軽量です。また、タグベースのモデルは、コンサルタント、フリーランサー、代理店、製品チームなど、さまざまな形態に適応します。
Traggoの主な機能
「タグベースのトラッキング」
ネストされたプロジェクト階層を任意のタグに置き換えることで、同じ項目をクライアントレポート、プロジェクトレポート、請求レポートに同時に表示できるようになります。
「タイムラインビュー」
日次タイムライン上でスパンをドラッグして、正確なタイムスタンプを入力することなく、タイムエントリを素早く開始、停止、分割、編集できます。
柔軟なレポート
追跡された時間を、設定可能な日付範囲で任意のタグの組み合わせによって細分化し、その後、結果をCSV形式でエクスポートして請求書を作成できます。
マルチユーザーサポート
管理者ロールと一般ロールを持つ個別のユーザーアカウントを作成することで、小規模なチームがタイムシートを分離した状態で単一のTraggoインスタンスを共有できます。
GraphQL API
Web UIをスクレイピングする代わりに、ドキュメント化されたGraphQL APIを介して自動化、ダッシュボード、統合を推進します。
軽量フットプリント
SQLiteでバックアップされた単一のGoバイナリは、ディスクとメモリの使用量が少ないことを意味し、新しいリソースをプロビジョニングすることなく既存のVPSに組み込むのに理想的です。
HostingerでTraggoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。