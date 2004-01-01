OxiCloudは、Rustで書かれたオープンソースのクラウドストレージプラットフォームであり、NextcloudやOwnCloudに代わる、高速でリソース効率の高いソリューションとして設計されています。ファイルアップロード、ダウンロード、フォルダ管理、共有、検索、ゴミ箱機能、そして内蔵の音楽プレーヤーを提供します。これらはすべてPostgreSQLバックエンドでセルフホストされます。Rustランタイムは、アイドル時のメモリ使用量を100 MB未満に抑えるため、PHPベースのスタックでは重すぎるVPSプランでも実用的です。

OxiCloudをセルフホストすることで、すべてのファイルストレージを自身で管理するインフラストラクチャ上に置くことができます。これにより、クォータ、サブスクリプション料金、第三者によるファイルへのアクセスは一切ありません。オプションのNextcloud互換レイヤーにより、既存のNextcloudデスクトップおよびモバイルクライアントは、再設定なしで接続できます。