OxiCloudのワンクリックインストール
Rustで構築された軽量なセルフホスト型クラウドストレージで、Nextcloudのデスクトップおよびモバイルクライアントとの互換性があります。
OxiCloud向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OxiCloudの活用例
OxiCloudは、Rustで書かれたオープンソースのクラウドストレージプラットフォームであり、NextcloudやOwnCloudに代わる、高速でリソース効率の高いソリューションとして設計されています。ファイルアップロード、ダウンロード、フォルダ管理、共有、検索、ゴミ箱機能、そして内蔵の音楽プレーヤーを提供します。これらはすべてPostgreSQLバックエンドでセルフホストされます。Rustランタイムは、アイドル時のメモリ使用量を100 MB未満に抑えるため、PHPベースのスタックでは重すぎるVPSプランでも実用的です。
OxiCloudをセルフホストすることで、すべてのファイルストレージを自身で管理するインフラストラクチャ上に置くことができます。これにより、クォータ、サブスクリプション料金、第三者によるファイルへのアクセスは一切ありません。オプションのNextcloud互換レイヤーにより、既存のNextcloudデスクトップおよびモバイルクライアントは、再設定なしで接続できます。
OxiCloudの主な機能
Nextcloud クライアントサポート
オプションのNextcloud互換レイヤーにより、既存のNextcloudデスクトップおよびモバイル同期クライアントは、再インストールや再設定なしでOxiCloudに接続できます。
低メモリ使用量
Rust + mimallocランタイムはアイドル時に100 MB未満のメモリを使用するため、PHPベースのクラウドストレージスタックでは利用可能なRAMを使い果たしてしまうような小規模なVPSプランでも、OxiCloudを実用的にします。
「ファイル共有リンク」
ファイルやフォルダーの公開共有リンクを生成すると、外部の受信者はサーバー上にアカウントを作成することなくコンテンツをダウンロードできます。
ゴミ箱と復元
削除されたファイルは、すぐに削除されるのではなく、ごみ箱に移動します。これにより、完全に削除される前に回復期間が設けられます。
内蔵音楽プレーヤー
プレイリストサポートとトラックメタデータに対応し、ブラウザから直接オーディオファイルをストリーミングできます。個別のメディアサーバーやプラグインは不要です。
HostingerでOxiCloudを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
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