Datasetteは、データを探索・公開するためのオープンソースのマルチツールです。SQLiteデータベースファイルを、バックエンドプログラミングなしで、インタラクティブで検索可能なウェブサイトと組み込みのJSON APIに瞬時に変換します。ジャーナリスト、研究者、データチームは、複雑なインフラを管理することなく、Datasetteを使用してデータセットを公開し、データ駆動型アプリケーションを構築し、分析ダッシュボードのプロトタイプを作成しています。

独自のVPSでDatasetteをセルフホストすることで、機密性の高いデータセットを完全に制御し、視覚化と認証のためのカスタムプラグインをインストールでき、データに含まれるすべてのクエリとテーブルビューに対して永続的で共有可能なURLを提供します。