Datasetteのワンクリックインストール
インタラクティブなウェブサイトやAPIとしてSQLiteデータベースを探索、公開、共有するためのオープンソースツールです。
Datasette向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Datasetteの活用例
Datasetteは、データを探索・公開するためのオープンソースのマルチツールです。SQLiteデータベースファイルを、バックエンドプログラミングなしで、インタラクティブで検索可能なウェブサイトと組み込みのJSON APIに瞬時に変換します。ジャーナリスト、研究者、データチームは、複雑なインフラを管理することなく、Datasetteを使用してデータセットを公開し、データ駆動型アプリケーションを構築し、分析ダッシュボードのプロトタイプを作成しています。
独自のVPSでDatasetteをセルフホストすることで、機密性の高いデータセットを完全に制御し、視覚化と認証のためのカスタムプラグインをインストールでき、データに含まれるすべてのクエリとテーブルビューに対して永続的で共有可能なURLを提供します。
Datasetteの主な機能
即時データ公開
任意のSQLiteデータベースファイルをデータボリュームにドロップすると、Datasetteはそれを閲覧・検索可能なウェブサイトとして即座に提供します。
組み込みJSON API
すべてのテーブル、クエリ、行はJSON APIエンドポイントとして自動的にアクセス可能です。そのため、データに基づいてアプリケーションを簡単に構築できます。
強力なSQLエクスプローラー
対話型クエリエディタとフォーマットされた結果テーブルにより、ブラウザで直接任意のSQLクエリを実行できます。
プラグインエコシステム
Datasetteを、チャート作成、地図、認証、全文検索、カスタムエクスポート形式に対応した100以上のコミュニティプラグインで拡張できます。
「ファセットブラウジング」
自動生成されたファセットとフィルターにより、ユーザーはSQLを記述することなく、大規模なデータセットを深く掘り下げることができます。
HostingerでDatasetteを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。