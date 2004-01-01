phpIPAMは、ネットワーク管理者がIPv4およびIPv6アドレス空間を構造化された方法で追跡および整理することを可能にする、自己ホスト型でウェブベースのIPアドレス管理（IPAM）アプリケーションです。スプレッドシートを維持したり、独自のネットワーク管理ソフトウェアに依存したりする代わりに、phpIPAMはサブネット計画、IP割り当て追跡、VLAN管理、および自動ネットワーク検出のためのデータベースを基盤としたインターフェースを提供します。

独自のインフラストラクチャでphpIPAMを実行することは、サブネット、VLAN割り当て、NATマッピング、デバイスレコードといったIPアドレスデータが、クラウドへの依存やライセンス費用なしで、制御するサーバー上に留まることを意味します。内蔵のネットワークスキャナーは、設定可能なスケジュールでホストにpingを実行してIPステータスを最新に保ち、REST APIを使用すると、IP管理をプロビジョニングパイプラインや自動化ワークフローに統合できます。