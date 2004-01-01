phpIPAMの1クリックインストール
IPv4/IPv6サブネットおよびネットワークリソースの追跡・整理に対応したIPアドレス管理ツール（オープンソース）。
phpIPAM向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
phpIPAMの活用例
phpIPAMは、ネットワーク管理者がIPv4およびIPv6アドレス空間を構造化された方法で追跡および整理することを可能にする、自己ホスト型でウェブベースのIPアドレス管理（IPAM）アプリケーションです。スプレッドシートを維持したり、独自のネットワーク管理ソフトウェアに依存したりする代わりに、phpIPAMはサブネット計画、IP割り当て追跡、VLAN管理、および自動ネットワーク検出のためのデータベースを基盤としたインターフェースを提供します。
独自のインフラストラクチャでphpIPAMを実行することは、サブネット、VLAN割り当て、NATマッピング、デバイスレコードといったIPアドレスデータが、クラウドへの依存やライセンス費用なしで、制御するサーバー上に留まることを意味します。内蔵のネットワークスキャナーは、設定可能なスケジュールでホストにpingを実行してIPステータスを最新に保ち、REST APIを使用すると、IP管理をプロビジョニングパイプラインや自動化ワークフローに統合できます。
phpIPAMの主な機能
サブネットの可視化
IPv4およびIPv6アドレス空間をグラフィカルに表示し、空き領域の追跡やサブネット階層を一目で確認できます。
自動ネットワークスキャン
組み込みのネットワーク検出は、設定可能なスケジュールでホストにpingを実行し、手動入力なしでIPステータスを自動的に更新します。
VLANとVRF管理
IPアドレスと合わせてVLANおよびVRFを追跡し、ネットワークセグメンテーションの全体像を完全に把握します。
「REST APIアクセス」
REST APIを介したプログラムによるIP管理により、phpIPAMをプロビジョニングワークフローおよびインフラ自動化に統合することが可能です。
PowerDNS連携
ホスト名とIPレコードをPowerDNSと直接同期させ、手動での更新なしでDNSおよびIPAMデータの一貫性を保ちます。
HostingerでphpIPAMを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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