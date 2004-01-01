「Stravaの統計」は、Stravaのすべてのアクティビティ履歴を取得し、インタラクティブなチャート、地理的ヒートマップ、ギア使用レポート、セグメント分析、年次レビューとして表示するセルフホスト型分析ダッシュボードです。これらはすべて、ご自身のサーバーにローカルに保存されます。公式のStravaアプリとは異なり、ペイウォールの裏に履歴データが失われることはなく、アスリートとしての記録を完全に所有できます。

セットアップには、Strava APIアプリケーション（無料で作成可能）と、リフレッシュトークンを生成するための一度限りのOAuth認証フローが必要です。一度接続すると、バックグラウンドデーモンが新しいアクティビティを自動的にインポートし、ダッシュボードを最新の状態に保ちます。このアプリケーションを使用するには、Stravaアカウントが必要です。