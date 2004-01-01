Strava統計のワンクリックインストール展開
Stravaのアクティビティを詳細な統計、チャート、ヒートマップに変換する、セルフホスト型のパーソナルスポーツ分析ダッシュボードです。
Statistics for Strava向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Statistics for Stravaの活用例
「Stravaの統計」は、Stravaのすべてのアクティビティ履歴を取得し、インタラクティブなチャート、地理的ヒートマップ、ギア使用レポート、セグメント分析、年次レビューとして表示するセルフホスト型分析ダッシュボードです。これらはすべて、ご自身のサーバーにローカルに保存されます。公式のStravaアプリとは異なり、ペイウォールの裏に履歴データが失われることはなく、アスリートとしての記録を完全に所有できます。
セットアップには、Strava APIアプリケーション（無料で作成可能）と、リフレッシュトークンを生成するための一度限りのOAuth認証フローが必要です。一度接続すると、バックグラウンドデーモンが新しいアクティビティを自動的にインポートし、ダッシュボードを最新の状態に保ちます。このアプリケーションを使用するには、Stravaアカウントが必要です。
Statistics for Stravaの主な機能
アクティビティ分析ダッシュボード
すべてのアクティビティタイプにおける、合計、傾向、自己ベスト、トレーニング負荷を網羅した、インタラクティブなグラフ付きの総合的な統計です。
「地理的ヒートマップ」
記録されたすべてのルートをプロットする地理的なヒートマップ上で、アクティビティのホットスポットを視覚化し、お気に入りのトレーニングエリアを明らかにします。
ギアとメンテナンス管理
自転車、シューズ、および機材の走行距離と使用時間を監視し、メンテナンススケジュールを設定することで、ギアの整備が必要な時期を把握します。
セグメント履歴と取り組み
走行またはランニングしたすべてのセグメントについて、Stravaセグメントのすべてのアクティビティ、自己ベスト、および時間の経過に伴う進捗を閲覧できます。
「Strava 振り返り」
その年の最大の功績、最長の活動、フィットネスのマイルストーンをハイライトする、年間振り返り体験です。
AIワークアウトアシスタント
オプションのAIを活用したトレーニングデータの分析は、洞察と提案を提供し、OpenAI、Anthropic、またはローカルのOllamaモデルに接続可能です。
HostingerでStatistics for Stravaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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