Statistics for Stravaが最大70％オフ

Strava統計のワンクリックインストール展開

Stravaのアクティビティを詳細な統計、チャート、ヒートマップに変換する、セルフホスト型のパーソナルスポーツ分析ダッシュボードです。

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Strava統計のワンクリックインストール展開

Statistics for Strava向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
63％オフ
KVM 2
3,839
1,409/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Statistics for Stravaの活用例

「Stravaの統計」は、Stravaのすべてのアクティビティ履歴を取得し、インタラクティブなチャート、地理的ヒートマップ、ギア使用レポート、セグメント分析、年次レビューとして表示するセルフホスト型分析ダッシュボードです。これらはすべて、ご自身のサーバーにローカルに保存されます。公式のStravaアプリとは異なり、ペイウォールの裏に履歴データが失われることはなく、アスリートとしての記録を完全に所有できます。

セットアップには、Strava APIアプリケーション（無料で作成可能）と、リフレッシュトークンを生成するための一度限りのOAuth認証フローが必要です。一度接続すると、バックグラウンドデーモンが新しいアクティビティを自動的にインポートし、ダッシュボードを最新の状態に保ちます。このアプリケーションを使用するには、Stravaアカウントが必要です。

早速始める
{name}の活用例

Statistics for Stravaの主な機能

アクティビティ分析ダッシュボード

すべてのアクティビティタイプにおける、合計、傾向、自己ベスト、トレーニング負荷を網羅した、インタラクティブなグラフ付きの総合的な統計です。

「地理的ヒートマップ」

記録されたすべてのルートをプロットする地理的なヒートマップ上で、アクティビティのホットスポットを視覚化し、お気に入りのトレーニングエリアを明らかにします。

ギアとメンテナンス管理

自転車、シューズ、および機材の走行距離と使用時間を監視し、メンテナンススケジュールを設定することで、ギアの整備が必要な時期を把握します。

セグメント履歴と取り組み

走行またはランニングしたすべてのセグメントについて、Stravaセグメントのすべてのアクティビティ、自己ベスト、および時間の経過に伴う進捗を閲覧できます。

「Strava 振り返り」

その年の最大の功績、最長の活動、フィットネスのマイルストーンをハイライトする、年間振り返り体験です。

AIワークアウトアシスタント

オプションのAIを活用したトレーニングデータの分析は、洞察と提案を提供し、OpenAI、Anthropic、またはローカルのOllamaモデルに接続可能です。

HostingerでStatistics for Stravaを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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世界に向けて発信する

ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

Plausible Analytics

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Plausibleは、プライバシー重視の軽量なGoogleアナリティクス代替ツールです

デプロイ
Ackee

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Ackeeは、プライバシー重視のWebサイトトラッキング向けのセルフホスト型Node.jsアクセス解析ツールです。

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Apache DevLake

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DORAメトリクスとエンジニアリングチームの分析に対応したプラットフォーム（オープンソース）

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