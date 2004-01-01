Plausible Analyticsの1クリック導入
軽量でクッキーを使用しないウェブ解析プラットフォームで、完全にGDPRに準拠し、すべての訪問者データをお客様自身のサーバーに保持します。
Plausible Analytics向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Plausible Analyticsの活用例
Plausible Analyticsは、オープンソースでプライバシーを重視したGoogle Analyticsの代替です。クッキー、個人データ収集、同意バナーなしで、重要なウェブサイトの指標を追跡します。そのトラッキングスクリプトは1KB未満であるため、ページの読み込み時間にほとんど影響を与えず、必要なすべてのトラフィックインサイトを備えたクリーンなダッシュボードを提供します。
VPSでPlausibleをセルフホストすることで、すべてのページビューとイベント記録が第三者によるアクセスなしにインフラストラクチャ上に保持されます。このテンプレートは、Plausibleアプリケーションをメタデータ用のPostgreSQLと、高性能な分析クエリ用のClickHouseと組み合わせることで、固定のインフラストラクチャコストでデータを無期限に保持できる、完全な本番環境対応のセットアップを提供します。
Plausible Analyticsの主な機能
クッキーレストラッキング
クッキーや永続的な識別子なしでトラフィックを測定するため、同意バナーは不要で、GDPRおよびCCPAにデフォルトで準拠します。
1 KB未満のスクリプト
トラッキングスクリプトはほとんどの画像よりも小さく、ページ読み込みに測定可能な遅延を追加することなく、すべての重要な指標をキャプチャします。
リアルタイムダッシュボード
1つの見やすいダッシュボードで、リアルタイムの訪問者数、過去の傾向、トラフィックソース、および人気ページを確認できます。
目標とイベントトラッキング
複雑な分析コードを記述することなく、カスタムコンバージョンとイベント（フォーム送信、ボタンクリック、外部リンクなど）を監視します。
ClickHouse 分析エンジン
ClickHouseの列指向ストレージは、数百万のページビューにわたる高速なクエリを可能にするため、トラフィックの多いサイトでもダッシュボードは瞬時に読み込まれます。
HostingerでPlausible Analyticsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。