Plausible Analyticsは、オープンソースでプライバシーを重視したGoogle Analyticsの代替です。クッキー、個人データ収集、同意バナーなしで、重要なウェブサイトの指標を追跡します。そのトラッキングスクリプトは1KB未満であるため、ページの読み込み時間にほとんど影響を与えず、必要なすべてのトラフィックインサイトを備えたクリーンなダッシュボードを提供します。

VPSでPlausibleをセルフホストすることで、すべてのページビューとイベント記録が第三者によるアクセスなしにインフラストラクチャ上に保持されます。このテンプレートは、Plausibleアプリケーションをメタデータ用のPostgreSQLと、高性能な分析クエリ用のClickHouseと組み合わせることで、固定のインフラストラクチャコストでデータを無期限に保持できる、完全な本番環境対応のセットアップを提供します。