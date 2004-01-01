OpenSearchは、コミュニティ主導のオープンソース検索・分析スイートです。Apache 2.0ライセンスのもと、真にオープンな代替手段を維持するためにElasticsearch 7.10.2からフォークされました。分散型でスケーラブルなアーキテクチャを通じて、全文検索、ログおよびイベントデータ分析、アプリケーションパフォーマンス監視、セキュリティ分析を提供します。これらすべてを、独自のライセンス制限なしで利用できます。

このテンプレートは、認証が有効なOpenSearchとOpenSearch Dashboardsの両方をデプロイし、初日から完全な検索プラットフォームを提供します。セルフホスティングにより、すべてのインデックスデータと検索クエリは独自のインフラストラクチャ内に保持されます。これは、データレジデンシー要件がある組織や機密情報を扱う組織にとって不可欠です。注：最低4 GBのRAMが必要で、初回起動には2〜5分かかります。