OpenSearchの1クリックインストールによるデプロイ
Apache 2.0ライセンスの検索および分析エンジンで、OpenSearch Dashboardsによるデータ可視化とログ分析が可能です。
OpenSearch向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenSearchの活用例
OpenSearchは、コミュニティ主導のオープンソース検索・分析スイートです。Apache 2.0ライセンスのもと、真にオープンな代替手段を維持するためにElasticsearch 7.10.2からフォークされました。分散型でスケーラブルなアーキテクチャを通じて、全文検索、ログおよびイベントデータ分析、アプリケーションパフォーマンス監視、セキュリティ分析を提供します。これらすべてを、独自のライセンス制限なしで利用できます。
このテンプレートは、認証が有効なOpenSearchとOpenSearch Dashboardsの両方をデプロイし、初日から完全な検索プラットフォームを提供します。セルフホスティングにより、すべてのインデックスデータと検索クエリは独自のインフラストラクチャ内に保持されます。これは、データレジデンシー要件がある組織や機密情報を扱う組織にとって不可欠です。注：最低4 GBのRAMが必要で、初回起動には2〜5分かかります。
OpenSearchの主な機能
「全文検索」
関連性スコアリング、ファセットナビゲーション、リアルタイムインデックス作成機能を備えた高度なクエリDSLにより、高速で正確な検索結果を実現します。
OpenSearch ダッシュボード
付属の可視化レイヤーを使用すると、追加のツールなしで、インタラクティブなダッシュボードを構築し、クエリを実行し、データを探索できます。
「ログ分析」
アプリケーションログとインフラストラクチャログをリアルタイムで取り込み、分析。異常を検知し、インシデントのトラブルシューティングを迅速化します。
Apache 2.0 ライセンス
商業的な制限や予期せぬライセンス変更はありません — OpenSearchを自由に利用、変更、配布してください。
「異常検知」
組み込みのMLを活用した異常検知と、設定可能なアラート機能により、ユーザーが問題を報告する前に問題を捕捉できます。
HostingerでOpenSearchを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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