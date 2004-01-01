Marimoの1クリックインストール
自動セル再実行機能、SQLサポート、およびGitフレンドリーな純粋Pythonファイル形式を備えたリアクティブPythonノートブックです。
Marimo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Marimoの活用例
Marimoは、従来のJupyterノートブックの隠れた状態の問題を解消する次世代のPythonノートブックです。セル間の依存関係を自動的に追跡し、値が変更されると下流のセルをリアクティブに再実行するため、ノートブックは常にデータの現在の状態を反映します。ノートブックはプレーンな.pyファイルとして保存され、完全にバージョン管理可能で、プルリクエストでレビューでき、標準のPythonスクリプトとして実行したり、スタンドアロンのウェブアプリとしてデプロイしたりできます。
VPSでMarimoをセルフホストすると、チームはどのブラウザからでもアクセスできる、永続的で常時稼働のノートブック環境を利用できます。同じサーバー上のデータベースをクエリするためのプリインストールされたSQLサポートと、分析をプライベートに保つためのトークンベースの認証が備わっています。
Marimoの主な機能
リアクティブ実行
セルは、依存関係が変更されると自動的に再実行され、従来のノートブックを信頼できないものにしている古い状態のバグを排除します。
Gitフレンドリー形式
ノートブックは純粋なPythonファイルとして保存され、差分比較可能、PR（プルリクエスト）でレビュー可能、およびコマンドラインから実行可能になります。
組み込みSQLサポート
追加のライブラリや設定なしで、ノートブック内で直接SQLを使用してデータベースやデータフレームをクエリできます。
インタラクティブなUI要素
スライダー、ドロップダウン、テーブル、その他のインタラクティブなウィジェットを追加して、分析ノートブックを共有可能なウェブアプリに変えましょう。
モダンエディター
オートコンプリート、フォーマット、エラーハイライト、データフレームビューアにより、Pythonのコード作成とデバッグが高速化されます。
HostingerでMarimoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。