Marimoは、従来のJupyterノートブックの隠れた状態の問題を解消する次世代のPythonノートブックです。セル間の依存関係を自動的に追跡し、値が変更されると下流のセルをリアクティブに再実行するため、ノートブックは常にデータの現在の状態を反映します。ノートブックはプレーンな.pyファイルとして保存され、完全にバージョン管理可能で、プルリクエストでレビューでき、標準のPythonスクリプトとして実行したり、スタンドアロンのウェブアプリとしてデプロイしたりできます。

VPSでMarimoをセルフホストすると、チームはどのブラウザからでもアクセスできる、永続的で常時稼働のノートブック環境を利用できます。同じサーバー上のデータベースをクエリするためのプリインストールされたSQLサポートと、分析をプライベートに保つためのトークンベースの認証が備わっています。