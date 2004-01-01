Swing Musicは、サブスクリプション料金、ライセンス制限、オーディオ圧縮なしで、商用サービスが提供するストリーミング品質の体験を個人のオーディオコレクションで楽しめます。音楽フォルダを自動でスキャンしてメタデータを抽出し、アーティスト、アルバム、ジャンル別に整理します。アルバムアート、歌詞表示、再生履歴から生成されるパーソナライズされたデイリーミックスなどを含む、洗練されたウェブインターフェースを備えています。

VPSにセルフホストすることで、自宅のアップロード速度や動的IPに依存することなく、どこからでもライブラリへの信頼性の高いリモートアクセスを可能にします。FLACやロスレス形式はネイティブで再生されるため、オーディオの忠実度が損なわれることはありません。また、マルチユーザープロファイルにより、家族全員が1つのライブラリを共有しながら、個別の再生履歴を保持できます。