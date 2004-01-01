スウィングミュージックの1クリックインストール
個人のオーディオコレクション向けに、Spotifyのようなインターフェース、デイリーミックス、歌詞、FLAC対応を備えたセルフホスト型音楽ストリーミングサーバー。
Swing Music向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Swing Musicの活用例
Swing Musicは、サブスクリプション料金、ライセンス制限、オーディオ圧縮なしで、商用サービスが提供するストリーミング品質の体験を個人のオーディオコレクションで楽しめます。音楽フォルダを自動でスキャンしてメタデータを抽出し、アーティスト、アルバム、ジャンル別に整理します。アルバムアート、歌詞表示、再生履歴から生成されるパーソナライズされたデイリーミックスなどを含む、洗練されたウェブインターフェースを備えています。
VPSにセルフホストすることで、自宅のアップロード速度や動的IPに依存することなく、どこからでもライブラリへの信頼性の高いリモートアクセスを可能にします。FLACやロスレス形式はネイティブで再生されるため、オーディオの忠実度が損なわれることはありません。また、マルチユーザープロファイルにより、家族全員が1つのライブラリを共有しながら、個別の再生履歴を保持できます。
Swing Musicの主な機能
ロスレスオーディオストリーミング
FLACやその他のロスレス形式を、トランスコーディングや圧縮なしにネイティブでストリーミングすることで、録音の完全なオーディオ品質を維持します。
毎日ミックス
視聴履歴からパーソナライズされたプレイリストを作成し、最近再生していないアルバムを提示して、ライブラリを常に最新の状態に保ちます。
「歌詞表示」
別のアプリやブラウザタブに切り替えることなく歌詞を追えるように、再生中に同期された歌詞を表示します。
Last.fm「スクロブリング」
再生したすべてのトラックを自動的にLast.fmに記録し、リスニング統計と音楽のおすすめを常に最新の状態に保ちます。
「マルチユーザープロフィール」
各ユーザーは、サーバー上で同じ音楽ライブラリを共有しながら、独自の視聴履歴、お気に入り、およびおすすめを保持します。
HostingerでSwing Musicを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。