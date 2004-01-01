1クリックインストールでのBudibaseデプロイ
大規模なコーディングなしで、社内業務アプリケーション、管理パネル、自動化ワークフローを構築するためのローコードプラットフォーム（オープンソース）。
Budibase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Budibaseの活用例
Budibaseは、チームが視覚的なドラッグ＆ドロップビルダーを通じて社内ツール、ダッシュボード、自動化されたワークフローを構築できるオープンソースのローコードプラットフォームです。PostgreSQL、MySQL、MongoDB、REST API、および独自の組み込みデータベースに接続し、データソースを数週間ではなく数時間で機能的なアプリケーションに変えます。
独自のVPSでBudibaseをセルフホストすることで、ビジネスに不可欠なデータとアプリケーションロジックをインフラストラクチャ内に保持し、クラウドホスト型のローコードツールでは満たせないデータ主権およびコンプライアンス要件を満たします。フルスタック（アプリケーションサービス、ワーカー、CouchDB、Redis、MinIO）は、外部依存関係なしに単一のデプロイメントで実行されます。
Budibaseの主な機能
「ビジュアルアプリビルダー」
ドラッグ＆ドロップで、テーブル、フォーム、チャート、ボタンといったコンポーネントをキャンバスに配置し、フロントエンドコードを記述することなく機能的なビジネスアプリケーションを構築できます。
マルチソースデータ接続
PostgreSQL、MySQL、MongoDB、REST API、および組み込みのCouchDBデータベースに接続し、アプリが既存のデータソースから読み書きできるようにします。
ワークフロー自動化
承認フロー、通知、データ操作における手動の手順を置き換えるために、トリガー、条件、アクションを使用して自動化されたプロセスを定義します。
「ロールベースアクセス制御」
アプリケーションレベルでユーザーにロールを割り当てることで、各チームメンバーはそれぞれの職責に応じたデータとアクションのみを表示できます。
「カスタムJavaScriptロジック」
視覚的なバインディングだけでは不十分な場合、JavaScriptに直接アクセスすることで、開発者はデータ変換や条件付き動作をきめ細かく制御できるようになります。
HostingerでBudibaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。