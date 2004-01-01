Budibaseは、チームが視覚的なドラッグ＆ドロップビルダーを通じて社内ツール、ダッシュボード、自動化されたワークフローを構築できるオープンソースのローコードプラットフォームです。PostgreSQL、MySQL、MongoDB、REST API、および独自の組み込みデータベースに接続し、データソースを数週間ではなく数時間で機能的なアプリケーションに変えます。

独自のVPSでBudibaseをセルフホストすることで、ビジネスに不可欠なデータとアプリケーションロジックをインフラストラクチャ内に保持し、クラウドホスト型のローコードツールでは満たせないデータ主権およびコンプライアンス要件を満たします。フルスタック（アプリケーションサービス、ワーカー、CouchDB、Redis、MinIO）は、外部依存関係なしに単一のデプロイメントで実行されます。