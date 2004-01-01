Warrackerの1クリックインストール
製品保証、領収書、請求をまとめて追跡できるセルフホスト型保証管理システムです。
Warracker向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Warrackerの活用例
Warrackerは、すべての製品保証、購入書類、請求履歴を単一のセルフホスト型ダッシュボードに一元化するオープンソースの保証追跡アプリケーションです。メールスレッド、ファイルキャビネット、スプレッドシートを探し回る代わりに、有効期限アラート、ドキュメントストレージ、チームや家庭向けのマルチユーザーアクセスを備えた検索可能なデータベースを利用できます。
独自のVPSでWarrackerをセルフホストすることで、購入レシート、請求書スキャン、製品シリアル番号は、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。Appriseを介したプロアクティブなメールおよびプッシュ通知により、保証の有効期限が切れる前に事前警告を受け取ることができ、保証がまだ適用されている間に対応できます。
Warrackerの主な機能
保証有効期限アラート
保証期間が終了する前に、Telegram、Slack、Discordなど100以上のサービスを通じて、メールとプッシュ通知を受け取ります。
「ドキュメントストレージ」
領収書、請求書、マニュアルを各保証記録に直接アップロードし、添付することで、必要なときにすぐに取り出すことができます。
請求ライフサイクル追跡
保証請求をエンドツーエンドで管理し、ステータス更新を行い、請求プロセス全体にわたる完全な可視性を確保します。
詳細検索・絞り込み
製品名、シリアル番号、ベンダー、またはカスタムタグで、カタログ全体から保証を瞬時に見つけられます。
「マルチユーザーアクセス」
ロールベースの権限と管理者管理コントロールにより、チームや家庭全体で保証記録を共有できます。
CSVインポートおよびエクスポート
既存の保証記録をスプレッドシートからCSVインポートで移行し、データの完全なポータビリティのためにいつでもデータをエクスポートできます。
HostingerでWarrackerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。