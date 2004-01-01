Warrackerは、すべての製品保証、購入書類、請求履歴を単一のセルフホスト型ダッシュボードに一元化するオープンソースの保証追跡アプリケーションです。メールスレッド、ファイルキャビネット、スプレッドシートを探し回る代わりに、有効期限アラート、ドキュメントストレージ、チームや家庭向けのマルチユーザーアクセスを備えた検索可能なデータベースを利用できます。

独自のVPSでWarrackerをセルフホストすることで、購入レシート、請求書スキャン、製品シリアル番号は、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。Appriseを介したプロアクティブなメールおよびプッシュ通知により、保証の有効期限が切れる前に事前警告を受け取ることができ、保証がまだ適用されている間に対応できます。