MicroBinは、Rustで書かれた、小さく、高速で、フル機能のペーストビンおよびファイル共有サービスです。単一のバイナリで、ウェブUI、ファイルアップロード、ペースト共有、URL短縮、および管理パネルを提供します。外部データベース、PHPランタイム、重い依存関係ツリーは不要です。デフォルトのデプロイメントは意図的に最小限に抑えられており、小さなVPSでも使用可能でありながら、人々がペーストビンをセルフホストする一般的なユースケースをカバーしています。

独自のVPSでMicroBinをセルフホストすることで、共有されたスニペット、スクリーンショット、短縮リンクは、トラフィックパターンをマイニングしたり広告を挿入したりする公開サービスではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持されます。ペーストはパスワードで保護したり、一度読んだら消滅するように設定したり、クライアント側で暗号化したり、永久に固定したりできます。また、すべてのペーストには、迅速なモバイル連携のためのQRコードと短縮URLが付属しています。