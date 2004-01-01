MicroBinのワンクリックインストール。
QRコード、期限付きペースト、組み込みのURL短縮機能を備えた、Rust製の軽量なセルフホスト型ペーストビンおよびファイル共有ツールです。
MicroBin向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MicroBinの活用例
MicroBinは、Rustで書かれた、小さく、高速で、フル機能のペーストビンおよびファイル共有サービスです。単一のバイナリで、ウェブUI、ファイルアップロード、ペースト共有、URL短縮、および管理パネルを提供します。外部データベース、PHPランタイム、重い依存関係ツリーは不要です。デフォルトのデプロイメントは意図的に最小限に抑えられており、小さなVPSでも使用可能でありながら、人々がペーストビンをセルフホストする一般的なユースケースをカバーしています。
独自のVPSでMicroBinをセルフホストすることで、共有されたスニペット、スクリーンショット、短縮リンクは、トラフィックパターンをマイニングしたり広告を挿入したりする公開サービスではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持されます。ペーストはパスワードで保護したり、一度読んだら消滅するように設定したり、クライアント側で暗号化したり、永久に固定したりできます。また、すべてのペーストには、迅速なモバイル連携のためのQRコードと短縮URLが付属しています。
MicroBinの主な機能
貼り付けとファイルアップロード
テキストスニペットを共有し、サイズ制限、自動構文ハイライト、インラインプレビュー付きであらゆる種類のファイルをアップロードできます。
内蔵のURL短縮機能
別の短縮サービスを立ち上げることなく、独自のドメインでホストされる、短くブランド化されたURLに長いリンクを変換します。
期限切れおよび削除ペースト
デフォルトの有効期限ウィンドウ、閲覧後消滅のセマンティクス、またはペーストの永久固定を選択して、保持とプライバシーのバランスを取ります。
クライアントサイド暗号化
オプションのクライアントサイド暗号化により、パスフレーズで共有された機密性の高いスニペットの平文がサーバーに表示されることはありません。
QRコードと管理UI
各ペーストにはモバイル連携用のQRコードが生成され、管理パネルでは、1つの画面から任意のペーストを閲覧、編集、または削除できます。
単一Rustバイナリ
外部データベースも、Redisも、バックグラウンドワーカーも不要です。最小のVPSプランでも快適に動作する、小さなRustプロセスのみです。
HostingerでMicroBinを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。