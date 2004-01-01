LibreNMSは、フル機能搭載のGPLライセンスネットワーク監視システムです。SNMP、CDP、LLDP、OSPF、BGP、ARPを介してインフラストラクチャ全体を自動検出します。Cisco、Juniper、MikroTik、Arista、HPE、Fortinetなど、数千ものデバイスモデルをすぐにサポートしており、デバイスごとのライセンス料なしで、ポートごとのトラフィックグラフ、アラート、トポロジーマッピングを提供します。

VPSでLibreNMSをセルフホストすることで、機密性の高いインフラストラクチャのテレメトリを、お客様が管理するハードウェア上に保持でき、監視対象デバイスにエージェントのフットプリントは残りません。このデプロイメントは、LibreNMSをMariaDB、Redis、および専用のポーラーディスパッチャーコンテナとバンドルするため、ポーリングとアラートがWeb UIと並行して確実に実行され続けます。