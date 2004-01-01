LibreNMSの1クリック導入
コミュニティ主導で自動検出を行うネットワーク監視システムで、数千ものデバイスモデルに対応する詳細なSNMPサポートを備えています。
LibreNMS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LibreNMSの活用例
LibreNMSは、フル機能搭載のGPLライセンスネットワーク監視システムです。SNMP、CDP、LLDP、OSPF、BGP、ARPを介してインフラストラクチャ全体を自動検出します。Cisco、Juniper、MikroTik、Arista、HPE、Fortinetなど、数千ものデバイスモデルをすぐにサポートしており、デバイスごとのライセンス料なしで、ポートごとのトラフィックグラフ、アラート、トポロジーマッピングを提供します。
VPSでLibreNMSをセルフホストすることで、機密性の高いインフラストラクチャのテレメトリを、お客様が管理するハードウェア上に保持でき、監視対象デバイスにエージェントのフットプリントは残りません。このデプロイメントは、LibreNMSをMariaDB、Redis、および専用のポーラーディスパッチャーコンテナとバンドルするため、ポーリングとアラートがWeb UIと並行して確実に実行され続けます。
LibreNMSの主な機能
SNMP自動検出
手動でのインベントリ作業なしで、SNMP、CDP、LLDP、OSPF、BGP、ARPを介してデバイスとそのインターフェースを自動的に検出します。
幅広いデバイスサポート
Cisco、Juniper、MikroTik、HPE、Fortinetなど、多数のベンダーの数千ものネットワーク、サーバー、IoTデバイスモデルに対応しています。
アラートと通知
テンプレートアラートを使用してルールを定義し、メール、Slack、Discord、Microsoft Teams、PagerDuty、ウェブフック、および80以上のトランスポートを介して配信します。
請求と帯域幅
回線および顧客インターフェース向けの95パーセンタイル請求レポートを使用して、ポートごとのトラフィックを追跡します。これはISPやマネージドサービスプロバイダーに最適です。
APIと連携
完全なREST APIに加え、Grafana、Oxidized、NetBox、Rancid、smokeping、およびOpenStreetMapベースのマップとの高度な連携。
分散ポーリング
ディスパッチャーサービスは、複数のワーカーコンテナにわたってポーリングをスケールアウトし、間隔を逃すことなく大規模なネットワークの応答性を維持します。
HostingerでLibreNMSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。