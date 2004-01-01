Slashは、URLを共有・アクセスするためのよりクリーンな方法を求める個人やチーム向けの、セルフホスト型リンクショートカットマネージャーです。ブラウザに散らばったブックマークや覚えにくいリダイレクトリンクの代わりに、Slashを使用するとs/で始まるショートカットを定義できます。ブラウザのアドレスバーにs/docsと入力するだけで（拡張機能がインストールされている場合）、直接目的の場所に移動できます。ショートカットにはタグを付けたり、共有可能なコレクションにグループ化したり、チームに限定したり、非公開にしたりできます。

トラフィックを記録し、データを収益化するホスト型リンク短縮サービスとは異なり、VPSでSlashをセルフホストすることで、すべてのショートカット分析と使用状況データを自分で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。サブスクリプションは不要で、信頼する外部サービスも必要なく、作成できるショートカットの数に制限もありません。