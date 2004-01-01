1クリックインストールでのSlashデプロイ
長いURLを記憶しやすいs/リンクに変換し、ブラウザのアドレスバーから直接アクセスできる自己ホスト型ショートカットマネージャーです。
Slash向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Slashの活用例
Slashは、URLを共有・アクセスするためのよりクリーンな方法を求める個人やチーム向けの、セルフホスト型リンクショートカットマネージャーです。ブラウザに散らばったブックマークや覚えにくいリダイレクトリンクの代わりに、Slashを使用するとs/で始まるショートカットを定義できます。ブラウザのアドレスバーにs/docsと入力するだけで（拡張機能がインストールされている場合）、直接目的の場所に移動できます。ショートカットにはタグを付けたり、共有可能なコレクションにグループ化したり、チームに限定したり、非公開にしたりできます。
トラフィックを記録し、データを収益化するホスト型リンク短縮サービスとは異なり、VPSでSlashをセルフホストすることで、すべてのショートカット分析と使用状況データを自分で管理するインフラストラクチャ上に保持できます。サブスクリプションは不要で、信頼する外部サービスも必要なく、作成できるショートカットの数に制限もありません。
Slashの主な機能
ブラウザのアドレスバーのショートカット
ChromeとFirefoxのブラウザ拡張機能を使用すると、アドレスバーに直接「s/shortcut」と入力するだけで、保存したURLにジャンプできます。余分なクリックや検索は不要です。
「共有コレクション」
関連するショートカットを厳選されたコレクションにグループ化し、1つのリンクでチームと共有したり、公開したりできます。
「リンク分析」
各ショートカットがどれくらいの頻度でアクセスされているかを追跡し、トラフィックソースを確認することで、どのリンクが活発に使用されており、どのリンクを廃止できるかを把握できます。
タグベースの整理
増え続ける社内リンクやチームリンクのライブラリ全体で、迅速な絞り込みと検索ができるように、ショートカットにタグを追加します。
チームショートカット共有
すべてのワークスペースメンバーに表示されるショートカットを作成したり、自分のみに制限したりできます。これにより、内部リンクと個人リンクを1か所にまとめて整理できます。
HostingerでSlashを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。