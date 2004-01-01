Countlyのワンクリックデプロイ。
プライバシーを重視した、モバイル、ウェブ、デスクトップアプリケーション全体でユーザーの行動を追跡するためのプロダクト分析プラットフォームです。
Countly向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Countlyの活用例
Countlyは、オープンソースでプライバシーを重視したアナリティクスおよびエンゲージメントプラットフォームです。モバイル、ウェブ、デスクトップ、IoTアプリケーションにおける製品パフォーマンスとユーザー行動の追跡に、何千ものチームから信頼されています。プラグインベースのアーキテクチャにより、セッショントラッキングやクラッシュレポートからプッシュ通知やリモート設定まで、必要な機能のみを有効にでき、デプロイメントを肥大化させることはありません。
Countlyをセルフホストすることで、アナリティクスデータの完全な所有権が得られ、サードパーティとのデータ共有、サンプリング制限、イベントごとの課金はありません。独自のVPSで実行することで、機密性の高いユーザー行動データを完全にインフラストラクチャ内に保持し、GDPRおよびプライバシーコンプライアンス要件を満たすことができます。
Countlyの主な機能
「クロスプラットフォームトラッキング」
React Native、Flutter、Unityなどの公式SDKを使用して、モバイル（iOS、Android）、ウェブ、デスクトップアプリからセッション、イベント、ユーザーの行動を収集します。
「クラッシュレポート」
すべてのプラットフォームでエラーやクラッシュを捕捉し、完全なスタックトレースと影響を受けるユーザー数を含めて分析することで、修正の優先順位付けに役立てます。
「プッシュ通知」
ダッシュボードから直接、オーディエンスセグメンテーションと配信トラッキング機能を使用して、iOSおよびAndroidユーザーにターゲットプッシュ通知を送信します。
リモート設定
新しいバージョンをリリースすることなく、特定のユーザーセグメントに紐付けられたリモート設定のキーと値のペアを使用して、アプリの動作をリアルタイムで更新します。
「コンプライアンスハブ」
GDPR同意管理およびデータ主体からの要求（データのエクスポートと削除を含む）を、単一の組み込みインターフェースから処理します。
HostingerでCountlyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。