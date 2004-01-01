Countlyは、オープンソースでプライバシーを重視したアナリティクスおよびエンゲージメントプラットフォームです。モバイル、ウェブ、デスクトップ、IoTアプリケーションにおける製品パフォーマンスとユーザー行動の追跡に、何千ものチームから信頼されています。プラグインベースのアーキテクチャにより、セッショントラッキングやクラッシュレポートからプッシュ通知やリモート設定まで、必要な機能のみを有効にでき、デプロイメントを肥大化させることはありません。

Countlyをセルフホストすることで、アナリティクスデータの完全な所有権が得られ、サードパーティとのデータ共有、サンプリング制限、イベントごとの課金はありません。独自のVPSで実行することで、機密性の高いユーザー行動データを完全にインフラストラクチャ内に保持し、GDPRおよびプライバシーコンプライアンス要件を満たすことができます。