Dozzleは、Dockerコンテナのログをリアルタイムで監視するためのゼロコンフィギュレーションのウェブインターフェースです。ホスト上のすべてのコンテナを自動的に検出し、その出力をクリーンでレスポンシブなブラウザUIに直接ストリーミングします。ログエージェントも外部ストレージも不要で、Dockerソケットのマウント以外に設定は必要ありません。

開発者はデバッグ中に複数のサービスを同時に監視するために使用し、運用担当者は迅速なインシデントトリアージに活用しています。強力な検索とフィルタリング機能により、ブラウザを離れることなく必要なログ行を簡単に特定できます。最小限のリソース使用量とデータベースへの依存がないため、DozzleはあらゆるVPS上の本番ワークロードと並行して快適に動作します。