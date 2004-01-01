1クリックでDozzleをデプロイ
リアルタイムのDockerコンテナログ表示、即時コンテナ検出機能を備え、設定不要な軽量ウェブUIです。
Dozzle向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Dozzleの活用例
Dozzleは、Dockerコンテナのログをリアルタイムで監視するためのゼロコンフィギュレーションのウェブインターフェースです。ホスト上のすべてのコンテナを自動的に検出し、その出力をクリーンでレスポンシブなブラウザUIに直接ストリーミングします。ログエージェントも外部ストレージも不要で、Dockerソケットのマウント以外に設定は必要ありません。
開発者はデバッグ中に複数のサービスを同時に監視するために使用し、運用担当者は迅速なインシデントトリアージに活用しています。強力な検索とフィルタリング機能により、ブラウザを離れることなく必要なログ行を簡単に特定できます。最小限のリソース使用量とデータベースへの依存がないため、DozzleはあらゆるVPS上の本番ワークロードと並行して快適に動作します。
Dozzleの主な機能
リアルタイムログストリーミング
ライブコンテナの出力を自動スクロールでブラウザに直接ストリーミングするため、新しいログ行が書き込まれた瞬間に確認できます。
即時コンテナ検出
ホスト上で実行中のすべてのコンテナを自動的に検出します。ログの表示を開始するために手動での設定は不要です。
「検索とフィルタリング」
キーワードでログコンテンツを検索するか、コンテナ名と時間範囲でフィルタリングすることで、エラーや関連イベントを迅速に特定できます。
「複数コンテナ表示」
1つのブラウザウィンドウで複数のサービスを並行して監視することで、デバッグセッション中のコンテキストスイッチングを削減します。
外部依存関係ゼロ
必要なのはDockerソケットのみです。データベースも、ログシッパーも、追加リソースを消費するエージェントプロセスも不要です。
HostingerでDozzleを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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