Pelican Panelの1クリックインストールでのデプロイ
最新のオープンソースゲームサーバー管理パネルであり、Pterodactylの後継として、迅速なデプロイと直感的な管理のために構築されています。
Pelican Panel向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pelican Panelの活用例
Pelican Panelは、Pterodactylのコミュニティ主導のフォークであり、現代化されたものです。最新のLaravelとFilamentスタックで書き直されており、より高速な管理エクスペリエンス、組み込みのウェブインストーラー、そしてコードベースをフォークすることなくパネルを拡張するためのプラグインシステムを提供します。各ゲームサーバーは、付属のWingsデーモンを介して、それぞれ分離されたDockerコンテナ内にプロビジョニングされ、リソースを隔離し、ホストのセキュリティを確保します。
Pelicanをセルフホストすることで、マネージドゲームホスティングのサーバーごとの料金が不要になり、運用者はブランディング、認証、egg、データベースストレージを完全に制御できるようになります。このデプロイには、PanelがMariaDBとRedisとともに含まれています。Wingsは、ゲームサーバーを実行する各ノードに別途インストールする必要があります。
Pelican Panelの主な機能
初回実行ウェブインストーラー
ガイド付きブラウザベースインストーラーは、初回アクセス時にデータベースのセットアップと管理者の作成を案内し、シェルアクセスは不要です。
Dockerサーバー分離
ゲームサーバーは、Wingsデーモンによって管理される専用のコンテナ内で実行され、リソースの競合を防ぎ、サーバーが侵害された場合の影響範囲を制限します。
「プラグインシステム」
ネイティブプラグインローダーを使用すると、管理者はソースをフォークすることなく、パネルから直接ComposerやYarnパッケージをインストールして機能を拡張できます。
「モダンフィラメントUI」
Filamentをベースに再構築された管理インターフェースは、従来のPterodactylパネルよりも、より高速なページ読み込み、リアルタイムのコンソール出力、そしてよりクリーンなワークフローを実現します。
「Pterodactyl対応」
既存のPterodactylの卵とノード構成をインポートすることで、オペレーターはゲームサーバーライブラリをゼロから再構築することなくPelicanに移行できます。
OAuth と SSO
外部認証プロバイダーおよび二要素認証に対応しており、チームがインフラストラクチャツール全体でアクセス制御を一元化できるようにします。
HostingerでPelican Panelを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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