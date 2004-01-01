Pelican Panelは、Pterodactylのコミュニティ主導のフォークであり、現代化されたものです。最新のLaravelとFilamentスタックで書き直されており、より高速な管理エクスペリエンス、組み込みのウェブインストーラー、そしてコードベースをフォークすることなくパネルを拡張するためのプラグインシステムを提供します。各ゲームサーバーは、付属のWingsデーモンを介して、それぞれ分離されたDockerコンテナ内にプロビジョニングされ、リソースを隔離し、ホストのセキュリティを確保します。

Pelicanをセルフホストすることで、マネージドゲームホスティングのサーバーごとの料金が不要になり、運用者はブランディング、認証、egg、データベースストレージを完全に制御できるようになります。このデプロイには、PanelがMariaDBとRedisとともに含まれています。Wingsは、ゲームサーバーを実行する各ノードに別途インストールする必要があります。