Checkmkは、Nagios互換のプラグインと最新のWeb UI、サービスの自動検出、組み込みダッシュボードを組み合わせた、包括的なインフラストラクチャおよびアプリケーション監視プラットフォームです。Community Edition（旧Raw Edition）は完全にオープンソースであり、完全な監視エンジン、エージェントレシーバー、通知ルーティング、レポート機能が含まれています。これらは、数万の組織でサーバー、スイッチ、仮想化ホスト、クラウドワークロードを一元的に監視するために使用されています。

VPSでCheckmkをセルフホストすることで、すべての認証情報、ホスト名、メトリックを自身のインフラストラクチャ内に保持できます。自動検出機能は、初回登録時にホストをスキャンし、検出されたOSとソフトウェアに適切なサービスチェックを提案するため、各メトリックを手動で設定する場合と比較して、セットアップ時間を大幅に短縮できます。