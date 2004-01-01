Checkmkのワンクリックデプロイ
サーバー、ネットワーク、クラウドワークロード向けの自動検出、エージェントレスチェック、ダッシュボード、アラート機能を備えた包括的なインフラストラクチャ監視。
Checkmk向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Checkmkの活用例
Checkmkは、Nagios互換のプラグインと最新のWeb UI、サービスの自動検出、組み込みダッシュボードを組み合わせた、包括的なインフラストラクチャおよびアプリケーション監視プラットフォームです。Community Edition（旧Raw Edition）は完全にオープンソースであり、完全な監視エンジン、エージェントレシーバー、通知ルーティング、レポート機能が含まれています。これらは、数万の組織でサーバー、スイッチ、仮想化ホスト、クラウドワークロードを一元的に監視するために使用されています。
VPSでCheckmkをセルフホストすることで、すべての認証情報、ホスト名、メトリックを自身のインフラストラクチャ内に保持できます。自動検出機能は、初回登録時にホストをスキャンし、検出されたOSとソフトウェアに適切なサービスチェックを提案するため、各メトリックを手動で設定する場合と比較して、セットアップ時間を大幅に短縮できます。
Checkmkの主な機能
サービスの自動検出
ホストを追加すると、CheckmkはOS、サービス、ファイルシステム、ネットワークインターフェース、ソフトウェアを検査し、適切な監視チェックを自動的に提案します。
エージェントおよびエージェントレスのチェック
Linux、Windows、Unix上で軽量エージェントを介してサーバーを監視するか、SNMP、IPMI、REST API、およびスイッチ、ハイパーバイザー、クラウドサービス向けの多数の連携機能を使用できます。
「ダッシュボードとレポート」
既製のビューは、ホストの概要、問題の状態、パフォーマンスグラフ、およびSLAレポートを網羅しており、カスタムダッシュボードと通知用のグラフィカルエディターを備えています。
「スマートアラート」
エスカレーションルール、時間帯を考慮したサイレントアワー、マルチチャネル配信、およびホストグループとチームごとにカスタマイズ可能なテンプレートを備えた通知ルーティング。
分散監視
中央管理機能、リモートサテライトサーバー、および地理的に分散した地域全体での同期された構成レプリケーションにより、複数のサイトに拡張できます。
HostingerでCheckmkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。