OctoBotは、Binance、Coinbase、Kraken、Hyperliquid、OKX、KuCoin、Bybit、その他15以上の取引所に単一のウェブインターフェースを通じて接続する、無料のオープンソース暗号通貨取引ボットです。グリッド取引、ドルコスト平均法、マーケットメイキング、AI駆動型戦略、TradingViewウェブフック自動化、および過去の市場データに対する設定を洗練するための完全にスクリプト可能なバックテストエンジンをサポートしています。

独自のVPSでOctoBotをセルフホストすることで、すべてのAPIキー、プロファイル、取引履歴がお客様の直接管理下に置かれ、お客様と取引所の間にカストディアルレイヤーは存在しません。ブラウザUIはVPS上で24時間年中無休で稼働するため、ローカルマシンがオフラインの状態でも戦略は実行され続けます。また、tentaclesプラグインシステムにより、アップストリームイメージに触れることなく、カスタムシグナルやインターフェースでボットを拡張できます。