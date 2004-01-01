1クリックでOctoBot導入
15以上の取引所でAI、グリッド、DCA、TradingViewの戦略を自動化するためのオープンソースの暗号資産取引ボットです。
OctoBot向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OctoBotの活用例
OctoBotは、Binance、Coinbase、Kraken、Hyperliquid、OKX、KuCoin、Bybit、その他15以上の取引所に単一のウェブインターフェースを通じて接続する、無料のオープンソース暗号通貨取引ボットです。グリッド取引、ドルコスト平均法、マーケットメイキング、AI駆動型戦略、TradingViewウェブフック自動化、および過去の市場データに対する設定を洗練するための完全にスクリプト可能なバックテストエンジンをサポートしています。
独自のVPSでOctoBotをセルフホストすることで、すべてのAPIキー、プロファイル、取引履歴がお客様の直接管理下に置かれ、お客様と取引所の間にカストディアルレイヤーは存在しません。ブラウザUIはVPS上で24時間年中無休で稼働するため、ローカルマシンがオフラインの状態でも戦略は実行され続けます。また、tentaclesプラグインシステムにより、アップストリームイメージに触れることなく、カスタムシグナルやインターフェースでボットを拡張できます。
OctoBotの主な機能
15以上の取引所に対応
1つのデプロイメントから、Binance、Coinbase、Kraken、Hyperliquid、OKX、KuCoin、Bybitなど、多数の現物および先物取引所に接続できます。
複数の戦略タイプ
独立したプロファイルで、グリッド取引、DCA、マーケットメイキング、アービトラージ、AI駆動シグナル、およびTradingViewウェブフック戦略を並行して実行できます。
トレーディングビューの自動化
仲介サービスを介さずに、お気に入りのPine Scriptインジケーターから取引をトリガーできるよう、TradingViewアラートをOctoBotに直接受け取ります。
バックテストエンジン
実際の取引所で資金を投じる前に、詳細なパフォーマンスレポートを用いて、過去の市場データに対して戦略を再現します。
テンタクルズ プラグイン システム
OctoBotを、新しい戦略、取引所、インターフェースに対応するコミュニティの触手で拡張したり、プロジェクトをフォークすることなく独自のものを記述したりできます。
テレグラムとウェブアラート
組み込みのウェブダッシュボードからポートフォリオと取引活動を監視するか、外出先でも管理できるようTelegramにライブ通知をプッシュできます。
HostingerでOctoBotを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。