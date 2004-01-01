PieFedは、オープンソースの分散型リンクアグリゲーター兼ディスカッションプラットフォームです。PythonとFlaskで書かれたLemmyおよびMbinの代替であり、ActivityPubを介してより広範なFediverseに接続します。これにより、Lemmy、Mbin、Mastodon、その他互換性のあるサーバーのユーザーは、あなたがホストするコミュニティを購読でき、あなたのメンバーはどこにあるコミュニティでもフォローできます。

PieFedは、コミュニティの健全性に重点を置くことで差別化を図っています。組み込みの信頼レベル、コンテンツ警告、トピックベースのフィードキュレーション、きめ細かなモデレーターツールは、後付けの拡張機能ではなく、プラットフォームの核となる機能です。VPSでのセルフホスティングにより、コンテンツの所有権、モデレーションポリシー、メンバーデータは、アルゴリズムによるフィード操作やプラットフォームのロックインなしに、完全にあなたの管理下に置かれます。