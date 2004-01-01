PieFedの1クリックインストール
優れたモデレーションツールとActivityPubの相互運用性を備えた、連合型Reddit風リンクアグリゲーターおよびディスカッションプラットフォームです。
PieFed向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PieFedの活用例
PieFedは、オープンソースの分散型リンクアグリゲーター兼ディスカッションプラットフォームです。PythonとFlaskで書かれたLemmyおよびMbinの代替であり、ActivityPubを介してより広範なFediverseに接続します。これにより、Lemmy、Mbin、Mastodon、その他互換性のあるサーバーのユーザーは、あなたがホストするコミュニティを購読でき、あなたのメンバーはどこにあるコミュニティでもフォローできます。
PieFedは、コミュニティの健全性に重点を置くことで差別化を図っています。組み込みの信頼レベル、コンテンツ警告、トピックベースのフィードキュレーション、きめ細かなモデレーターツールは、後付けの拡張機能ではなく、プラットフォームの核となる機能です。VPSでのセルフホスティングにより、コンテンツの所有権、モデレーションポリシー、メンバーデータは、アルゴリズムによるフィード操作やプラットフォームのロックインなしに、完全にあなたの管理下に置かれます。
PieFedの主な機能
ActivityPub フェデレーション
Lemmy、Mbin、Mastodon、その他のFediverseサービスと相互運用し、コミュニティがユーザーを単一のプラットフォームに縛り付けることなくネットワーク全体でユーザーにリーチできるようにします。
一流のモデレーション
信頼レベル、レポートキュー、コンテンツ警告、およびコミュニティごとのルールにより、モデレーターは初日から議論の質を正確に管理できます。
トピックベースのフィード
関連するコミュニティをトピックにまとめ、ユーザーがコミュニティを一つずつ購読するのではなく、関心のある分野全体をフォローできるようにします。
投票とスレッド返信
Reddit風の馴染み深いスレッド形式コメント、賛成・反対投票機能、および議論のランキング付けに対応した複数の並べ替え順序。
組み込みAPI
Lemmyクライアントと互換性のあるAlpha APIにより、ユーザーはすでにエコシステムに存在するサードパーティのモバイルアプリやデスクトップアプリから閲覧したり投稿したりできます。
軽量Pythonスタック
Flask、PostgreSQL、Redis、Celeryは、手頃なVPSハードウェア上で効率的に動作し、インフラコストなしでコミュニティの成長のための余裕を残します。
HostingerでPieFedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。