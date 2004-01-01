Mylar3は、MylarのPython 3フォークであり、活発にメンテナンスされています。これは、シリーズを監視し、新しい号がリリースされるとキューに入れ、既存のクライアントにダウンロードを渡し、結果として得られるCBR/CBZファイルをクリーンなライブラリに後処理する、自動化されたコミックダウンローダー兼ライブラリマネージャーです。SABnzbd、NZBGet、およびqBittorrent、Transmission、Deluge、rTorrentを含む幅広いトレントクライアントに対応しています。

Mylar3を独自のVPSでセルフホストすることで、読書リスト、ウォッチキュー、ダウンロードクライアントの認証情報がSaaSサービスではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持されます。KomgaやKavitaのようなコミックリーダーと組み合わせることで、このデプロイはコミック用のパーソナルなPlexスタイルのスタックとなり、新しい号を自動的にライブラリに取得し、モバイルやデスクトップの読者がどこからでも利用できるようになります。