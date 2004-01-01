Mylar3の1クリックインストール
NZBおよびトレントソース全体で新刊の追跡を自動化する、セルフホスト型のコミックダウンローダー兼ライブラリマネージャーです。
Mylar3向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mylar3の活用例
Mylar3は、MylarのPython 3フォークであり、活発にメンテナンスされています。これは、シリーズを監視し、新しい号がリリースされるとキューに入れ、既存のクライアントにダウンロードを渡し、結果として得られるCBR/CBZファイルをクリーンなライブラリに後処理する、自動化されたコミックダウンローダー兼ライブラリマネージャーです。SABnzbd、NZBGet、およびqBittorrent、Transmission、Deluge、rTorrentを含む幅広いトレントクライアントに対応しています。
Mylar3を独自のVPSでセルフホストすることで、読書リスト、ウォッチキュー、ダウンロードクライアントの認証情報がSaaSサービスではなく、自身のインフラストラクチャ内に保持されます。KomgaやKavitaのようなコミックリーダーと組み合わせることで、このデプロイはコミック用のパーソナルなPlexスタイルのスタックとなり、新しい号を自動的にライブラリに取得し、モバイルやデスクトップの読者がどこからでも利用できるようになります。
Mylar3の主な機能
シリーズ ウォッチリスト
進行中のシリーズ、個々の号、ストーリーアーク、および読み切りを追跡することで、新しいリリースが利用可能になった瞬間に自動的にキューに入れられます。
NZBとトレントクライアント
ダウンロードをSABnzbd、NZBGet、qBittorrent、Transmission、Deluge、rTorrent、およびその他のクライアントに、標準API経由で引き渡します。
インデクサー連携
Newznab/Torznabインデクサー、公開DDLプロバイダー、設定可能なRSSフィード全体を検索し、追跡対象の各問題を見つけます。
ライブラリの後処理
ダウンロードしたファイルを、Komga、Kavita、ComicRackなどに対応したクリーンなフォルダ構造（CBR/CBZ）にリネーム、移動、タグ付けして整理します。
ComicVine メタデータ
ComicVineからカバーアート、号数、出版社メタデータを取得し、ライブラリが一貫性を保ち、適切にタグ付けされるようにします。
「背景スケジューラ」
新しい問題、不足しているバックフィル、ジョブ名の変更がないか継続的にスケジュールされたチェックを実行することで、手動での介入なしにライブラリが更新されます。
HostingerでMylar3を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。