MiroTalk P2Pは、参加者間でメディアを直接ルーティングし、サーバーを介さないセルフホスト型のWebRTCビデオ会議プラットフォームです。ビデオストリームはピアツーピアで転送されるため、遅延は最小限に抑えられ、複数のルームが同時に実行されている場合でも、VPSの帯域幅はシグナリングにのみ使用されます。参加者は、アカウント、ダウンロード、またはプラグインを必要とせず、共有可能なリンクを介して任意の最新のブラウザから参加できます。

会議データを自社のインフラストラクチャでログ記録および処理するクラウドサービスとは異なり、MiroTalkをセルフホストすることで、すべての会話を所有するハードウェア上に保持できます。ルームはパスワードで保護でき、ホスト保護によりセッション作成は認証されたユーザーに限定され、REST APIを使用すると、会議作成を独自のアプリケーションに統合できます。