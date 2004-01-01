MiroTalkの1クリックインストールデプロイ
参加者にアプリのインストールが不要で、無制限のルームと画面共有が可能なセルフホスト型P2Pビデオ会議です。
MiroTalk向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MiroTalkの活用例
MiroTalk P2Pは、参加者間でメディアを直接ルーティングし、サーバーを介さないセルフホスト型のWebRTCビデオ会議プラットフォームです。ビデオストリームはピアツーピアで転送されるため、遅延は最小限に抑えられ、複数のルームが同時に実行されている場合でも、VPSの帯域幅はシグナリングにのみ使用されます。参加者は、アカウント、ダウンロード、またはプラグインを必要とせず、共有可能なリンクを介して任意の最新のブラウザから参加できます。
会議データを自社のインフラストラクチャでログ記録および処理するクラウドサービスとは異なり、MiroTalkをセルフホストすることで、すべての会話を所有するハードウェア上に保持できます。ルームはパスワードで保護でき、ホスト保護によりセッション作成は認証されたユーザーに限定され、REST APIを使用すると、会議作成を独自のアプリケーションに統合できます。
MiroTalkの主な機能
ピアツーピアメディア
ビデオとオーディオは、サーバーを介さずに参加者間で直接ストリーミングされます。これにより、遅延を低く抑え、同時に実行されるルームの数に関わらず、帯域幅コストをほぼゼロに保ちます。
アプリ不要
参加者は、アカウント登録、ダウンロード、ブラウザプラグインが不要な共有可能なリンクを介して、どの最新のブラウザからでも参加できます。
画面共有および録画
画面または特定のアプリケーションウィンドウを共有し、録画をサーバーに保存することなく、セッションをデバイスにローカルで記録できます。
ホワイトボードとファイル共有
共有ホワイトボード上でリアルタイムに共同作業し、外部ストレージなしでセッション中に参加者間でファイルを直接転送できます。
「ホスト保護」
新しいルームの作成にはパスワードを要求し、セッション作成を認証済みユーザーに限定します。これにより、参加者の参加リンクはオープンでスムーズな状態を保ちます。
REST API および 埋め込み
ドキュメント化されたREST APIを介して、プログラムでルームを作成し、参加トークンを生成し、任意のウェブサイトにiframeとして「会議UI」を埋め込みます。
HostingerでMiroTalkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。