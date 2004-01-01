PicoShareの1クリックインストール
期限付きリンク、ゲストアップロード、ファイルサイズ制限なしのミニマリストなセルフホスト型ファイル共有。
PicoShare向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。
PicoShareの活用例
PicoShareは、オープンソースのミニマリストなファイル共有サービスで、ファイルをアップロードして直接ダウンロードリンクを共有するという、一つのことに特化して設計されています。一般的なクラウドストレージプラットフォームとは異なり、PicoShareにはフォルダ階層、複数ユーザーアカウント、ストレージ容量制限はありません。管理インターフェースを保護する共有パスフレーズが一つと、共有する各ファイル用のシンプルな公開URLがあるだけです。リンクは、設定可能な期間またはダウンロード回数後に期限切れになるように設定でき、ゲストアップロードリンクを使用すると、外部の貢献者がアカウントなしでサーバーにファイルを送信できます。
VPSでPicoShareをセルフホストするということは、共有ファイルがあなたと受信者の間に第三者のプラットフォームを挟まず、自身のインフラストラクチャに保存され、ファイルが大きすぎて拒否されることもないことを意味します。
PicoShareの主な機能
共有リンクの有効期限切れ
リンクの有効期限を、特定の期間が経過した後、またはダウンロード回数に達した後に設定することで、共有ファイルは目的が果たされた時点で自動的に削除されます。
「ゲストアップロードリンク」
一度限りまたは再利用可能なアップロードリンクを生成することで、外部の共同作業者は、アカウントを作成したり、他のファイルを見たりすることなく、あなたのサーバーにファイルを提出できます。
「ファイルサイズ制限なし」
PicoShareはファイルサイズや種類に制限を課しません。そのため、クラウドサービスでは拒否されるような大容量の動画、ディスクイメージ、またはアーカイブを共有できます。
外部依存性ゼロ
SQLiteはすべてのメタデータをローカルに保存します。データベースサーバー、Redis、バックグラウンドワーカーは一切不要です。そのため、デプロイ全体を単一のコンテナとして運用できます。
直接ダウンロードURL
共有ファイルごとに、クリーンで永続的な直接ダウンロードURLが発行されるため、受信者はウェブインターフェースを操作したり、サインインしたりすることなくダウンロードできます。
HostingerでPicoShareを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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