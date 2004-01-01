PicoShareは、オープンソースのミニマリストなファイル共有サービスで、ファイルをアップロードして直接ダウンロードリンクを共有するという、一つのことに特化して設計されています。一般的なクラウドストレージプラットフォームとは異なり、PicoShareにはフォルダ階層、複数ユーザーアカウント、ストレージ容量制限はありません。管理インターフェースを保護する共有パスフレーズが一つと、共有する各ファイル用のシンプルな公開URLがあるだけです。リンクは、設定可能な期間またはダウンロード回数後に期限切れになるように設定でき、ゲストアップロードリンクを使用すると、外部の貢献者がアカウントなしでサーバーにファイルを送信できます。

VPSでPicoShareをセルフホストするということは、共有ファイルがあなたと受信者の間に第三者のプラットフォームを挟まず、自身のインフラストラクチャに保存され、ファイルが大きすぎて拒否されることもないことを意味します。