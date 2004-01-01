PulsarrはPlexのウォッチリストとSonarrおよびRadarrを連携させ、Plexアプリ内で「ウォッチリストに追加」をタップするたびに、別のフロントエンド、個別のログイン、ユーザーごとの招待なしに、自動ダウンロードリクエストに変換します。Plex Passユーザーに対してはPlexをリアルタイムで監視し、それ以外のユーザーに対しては段階的なポーリングに切り替えます。そして、定義したルールに基づいて、各タイトルを適切なSonarrまたはRadarrインスタンスにルーティングします。

独自のVPSでPulsarrをセルフホストすることで、ウォッチリストデータ、ユーザー権限、およびarr APIキーを管理下に置くことができます。承認ワークフロー、ユーザーごとのクォータ、Discord通知、およびPlexラベル同期は、ホームサーバーがオンラインであることに依存することなく、継続的に実行されます。