Pulsarrのワンクリックインストール
スマートなコンテンツルーティングルールでSonarrとRadarrに同期するリアルタイムPlexウォッチリストモニター
Pulsarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pulsarrの活用例
PulsarrはPlexのウォッチリストとSonarrおよびRadarrを連携させ、Plexアプリ内で「ウォッチリストに追加」をタップするたびに、別のフロントエンド、個別のログイン、ユーザーごとの招待なしに、自動ダウンロードリクエストに変換します。Plex Passユーザーに対してはPlexをリアルタイムで監視し、それ以外のユーザーに対しては段階的なポーリングに切り替えます。そして、定義したルールに基づいて、各タイトルを適切なSonarrまたはRadarrインスタンスにルーティングします。
独自のVPSでPulsarrをセルフホストすることで、ウォッチリストデータ、ユーザー権限、およびarr APIキーを管理下に置くことができます。承認ワークフロー、ユーザーごとのクォータ、Discord通知、およびPlexラベル同期は、ホームサーバーがオンラインであることに依存することなく、継続的に実行されます。
Pulsarrの主な機能
リアルタイム ウォッチリスト同期
Plex Passユーザーからのウォッチリストへの追加は、SonarrまたはRadarrへの即時リクエストをトリガーし、非Passアカウントについては段階的なポーリングで対応します。
スマートなコンテンツルーティング
ジャンル、ユーザー、言語、年、認証、評価、またはストリーミングサービスを使用して、コンテンツを適切なarrインスタンスにルーティングするためのAND/ORルールを構築します。
承認と利用可能枠
管理者の承認が必要なリクエストを保留し、ダウンロードキューを適切に管理するために、ユーザーごとの日次、週次、または月次の制限を適用します。
Discordボット連携
インタラクティブな「スラッシュコマンド」を使用すれば、承認を管理し、リクエストのステータスを表示し、Discordから直接アクションをトリガーできます。
マルチインスタンスサポート
複数のSonarrおよびRadarrインスタンスにコンテンツを配信し、同期されたタグ付けを行うことで、どのユーザーが何をリクエストしたかを常に把握できます。
柔軟な通知
コンテンツがライブラリに追加されると、Plexモバイルプッシュ、Discord、ウェブフック、またはApprise経由の80以上のサービスを通じてアップデートを通知します。
HostingerでPulsarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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