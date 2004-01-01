Pulsarrが最大70％オフ

Pulsarrのワンクリックインストール

スマートなコンテンツルーティングルールでSonarrとRadarrに同期するリアルタイムPlexウォッチリストモニター

アプリケーションを即座にローンチ可能
週に1度の自動バックアップ
AI管理型VPS
1,019/月
プランを選択
30日間の返金保証付き
Pulsarrのワンクリックインストール

Pulsarr向けVPSプランの料金表

67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
プランを選択
更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
2,039/月
プランを選択
更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
プランを選択
更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB
67％オフ
KVM 1
3,049
1,019/月
プランを選択
更新料は2年で1,879円/月です。いつでもキャンセル可能。
1 vCPUコア
RAM容量：4GB
NVMeディスク容量：50GB
データ転送量：4TB
一番人気
64％オフ
KVM 2
3,839
1,379/月
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更新料は2年で2,349円/月です。いつでもキャンセル可能。
2 vCPUコア
RAM容量：8GB
NVMeディスク容量：100GB
データ転送量：8TB
70％オフ
KVM 4
6,729
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更新料は2年で4,539円/月です。いつでもキャンセル可能。
4 vCPUコア
RAM容量：16GB
NVMeディスク容量：200GB
データ転送量：16TB
65％オフ
KVM 8
11,579
4,069/月
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更新料は2年で7,829円/月です。いつでもキャンセル可能。
8 vCPUコア
RAM容量：32GB
NVMeディスク容量：400GB
データ転送量：32TB

どのプランでも充実の機能を完備

Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料
Dockerマネージャー
コンテナログへのクイックアクセス
ワンクリックアップデート
AMD EPYCプロセッサ
NVMe SSDストレージ
1Gbpsのネットワーク速度
パブリックAPI
世界中のデータセンター
ドメインが1年間無料

すべてのプランが前払いで決済されます。月額料金は合計金額を購入するプランの月数で割った金額となります。

Pulsarrの活用例

PulsarrはPlexのウォッチリストとSonarrおよびRadarrを連携させ、Plexアプリ内で「ウォッチリストに追加」をタップするたびに、別のフロントエンド、個別のログイン、ユーザーごとの招待なしに、自動ダウンロードリクエストに変換します。Plex Passユーザーに対してはPlexをリアルタイムで監視し、それ以外のユーザーに対しては段階的なポーリングに切り替えます。そして、定義したルールに基づいて、各タイトルを適切なSonarrまたはRadarrインスタンスにルーティングします。

独自のVPSでPulsarrをセルフホストすることで、ウォッチリストデータ、ユーザー権限、およびarr APIキーを管理下に置くことができます。承認ワークフロー、ユーザーごとのクォータ、Discord通知、およびPlexラベル同期は、ホームサーバーがオンラインであることに依存することなく、継続的に実行されます。

早速申し込む
{name}の活用例

Pulsarrの主な機能

リアルタイム ウォッチリスト同期

Plex Passユーザーからのウォッチリストへの追加は、SonarrまたはRadarrへの即時リクエストをトリガーし、非Passアカウントについては段階的なポーリングで対応します。

スマートなコンテンツルーティング

ジャンル、ユーザー、言語、年、認証、評価、またはストリーミングサービスを使用して、コンテンツを適切なarrインスタンスにルーティングするためのAND/ORルールを構築します。

承認と利用可能枠

管理者の承認が必要なリクエストを保留し、ダウンロードキューを適切に管理するために、ユーザーごとの日次、週次、または月次の制限を適用します。

Discordボット連携

インタラクティブな「スラッシュコマンド」を使用すれば、承認を管理し、リクエストのステータスを表示し、Discordから直接アクションをトリガーできます。

マルチインスタンスサポート

複数のSonarrおよびRadarrインスタンスにコンテンツを配信し、同期されたタグ付けを行うことで、どのユーザーが何をリクエストしたかを常に把握できます。

柔軟な通知

コンテンツがライブラリに追加されると、Plexモバイルプッシュ、Discord、ウェブフック、またはApprise経由の80以上のサービスを通じてアップデートを通知します。

HostingerでPulsarrを実行するメリットとは？

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

ワンクリックで公開

信頼できるセキュリティ対策

内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

信頼できるセキュリティ対策

組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

組み込み型Dockerマネージャー

ワンクリックで公開

事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。

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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。

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組み込み型Dockerマネージャー

複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。

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ターゲットオーディエンスに最も近いサーバーロケーションを選択して、読み込み速度を向上させましょう。当社のデーターセンターは北米・ヨーロッパ・アジア・南米といった世界各地に設置されています。
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お客様の声

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀

Noel
Noel

やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。

Omkar
Omkar

セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。

Sylvain
Sylvain

Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。

Herriman
Herriman

Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。

Martin K
Martin K

この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。

30日間返金保証

30日間返金保証付きなので、安心してお試しいただけます。詳細は、返金ポリシーをご覧ください。

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対応アプリが種類豊富

n8n

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視覚的なノードベースのインターフェースを備えたワークフロー自動化プラットフォーム

デプロイ
Activepieces

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200以上のアプリ連携に対応したノーコードのワークフロー自動化ツール（オープンソース）

デプロイ
Apache DolphinScheduler

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ビッグデータおよびETLパイプラインを支える視覚的なワークフローオーケストレーションプラットフォーム

デプロイ
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