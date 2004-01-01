EmailEngineは、IMAPおよびSMTPメールボックス（Gmail、Outlook、その他標準的なプロバイダーを含む）に接続し、すべてのメール操作を単一のREST APIを通じて公開するセルフホスト型サービスです。開発者は、IMAPと直接通信するアプリケーションコードを記述する代わりに、EmailEngineにメールアカウントを登録し、クリーンなHTTPエンドポイントを通じてメールの送受信、検索、同期を行います。

独自のVPSでEmailEngineをセルフホストすることで、メールアカウントの認証情報とメッセージデータを独自のインフラストラクチャ内に保持できます。EmailEngineは、再接続、認証情報の暗号化、およびWebhook配信を処理するため、アプリケーションコードはメールプロトコルの処理ではなくビジネスロジックに集中できます。14日間のトライアルが含まれており、継続的な本番環境での使用にはライセンスが必要です。