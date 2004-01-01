EmailEngineの1クリックデプロイ
IMAPおよびSMTPアカウントを接続し、それらを統合されたRESTインターフェースとして公開するセルフホスト型メールAPIです。
EmailEngine向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
EmailEngineの活用例
EmailEngineは、IMAPおよびSMTPメールボックス（Gmail、Outlook、その他標準的なプロバイダーを含む）に接続し、すべてのメール操作を単一のREST APIを通じて公開するセルフホスト型サービスです。開発者は、IMAPと直接通信するアプリケーションコードを記述する代わりに、EmailEngineにメールアカウントを登録し、クリーンなHTTPエンドポイントを通じてメールの送受信、検索、同期を行います。
独自のVPSでEmailEngineをセルフホストすることで、メールアカウントの認証情報とメッセージデータを独自のインフラストラクチャ内に保持できます。EmailEngineは、再接続、認証情報の暗号化、およびWebhook配信を処理するため、アプリケーションコードはメールプロトコルの処理ではなくビジネスロジックに集中できます。14日間のトライアルが含まれており、継続的な本番環境での使用にはライセンスが必要です。
EmailEngineの主な機能
統合メール REST API
メールプロバイダーを問わず、単一のHTTPエンドポイントを通じて、送信、受信、検索、同期といったすべてのIMAPおよびSMTP操作にアクセスできます。
「複数アカウント管理」
どのプロバイダーからでも複数のメールアカウントを登録し、プロバイダーごとの統合作業なしで、一貫した単一のAPIを通じてすべての受信トレイを管理できます。
ウェブフックイベント配信
新しいメールが届いたとき、メッセージが読まれたとき、またはメールボックスの状態が変更されたときに、ポーリングなしでリアルタイムHTTP通知を受け取ります。
認証情報暗号化
保存されているすべてのメールアカウントのパスワードとOAuthトークンは、デプロイ時に設定するマスターシークレットキーを使用して暗号化されます。
SMTP送信プロキシ
生の認証情報を送信サービスに公開することなく、登録済みアカウントに代わって組み込みのSMTPプロキシを介してメールを送信できます。
HostingerでEmailEngineを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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